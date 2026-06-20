Saçımızı başımızı yolduk, gol bulamadık: A Milli Takım Dünya Kupası'na veda etti

2026 Dünya Kupası D Grubu mücadelesinde A Milli Takım, Paraguay'a 1-0 mağlup oldu ve Dünya Kupası'na veda etti.

2026 Dünya Kupası D Grubu mücadelesin A Milli Takım, Paraguay ile karşı karşıya geldi. San Francisco'da oynanan mücadeleyi Paraguay 1-0 kazandı.

Paraguay, mücadelenin 2. dakikasında Galarza'nın golüyle 1-0 öne geçti. Güney Amerika ekibinde karşılaşmanın 45+3. dakikasında Miguel Almiron, kırmızı kart gördü.

2026 Dünya Kupası'ndaki performans istatistiklerine göre, A Milli Takımımızın kalecisi Uğurcan Çakır, kalesine gelen şuta oranla turnuvada en düşük kurtarış yüzdesine sahip kaleci oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi. San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Paraguay, 1-0 kazandı.

PARAGUAY MAÇIN BAŞINDA ÖNE GEÇTİ

2. dakikada Paraguay golü buldu. Savunmadan çıkaramadığımız topu kapan Enciso, ceza yayı önündeki Galarza'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top köşeden filelere gitti.

UĞURCAN ÇAKIR OLUMSUZ YÖNDEN ZİRVEDE

FIFA 2026 Dünya Kupası'ndaki ikinci maçları oynanırken oluşan performans istatistiklerine göre, oynanan iki maçta kalesinde 3 gol gören A Milli Takımımızın kalecisi Uğurcan Çakır, turnuvada kalesine gelen şut oranına göre en düşük kurtarış yüzdesine sahip kaleci oldu.

Rakibin 10 kişi kalmasının ardından baskısını artıran A Milli Takım, gol bulamadı ve mücadele 1-0 sona erdi.

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Bu sonucun ardından A Milli Takım, Dünya Kupası'na veda etti. Paraguay ise 3 puana yükseldi.

Gruptaki son maçta Türkiye, ABD ile karşı karşıya gelecek. Paraguay ise Avustralya ile kozlarını paylaşacak.

Saçımızı başımızı yolduk, gol bulamadık: A Milli Takım Dünya Kupası'na veda etti

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