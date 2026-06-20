Süleyman Soylu HAYDER'i ziyaret etti

Süleyman Soylu, HAYDER'i ziyaret ederek Ahmet Mahmut Ünlü ile önemli konuları görüştü.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'ye dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi. Soylu, Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nde (HAYDER) gerçekleşen buluşmanın detaylarını resmi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

GÖRÜŞMEDE DERNEK BAŞKANLARI DA YER ALDI

HAYDER'in onursal başkanlığını yürüten Ahmet Mahmut Ünlü ile bir araya gelen Soylu'ya, dernek yöneticileri de eşlik etti. Ziyarette HAYDER Başkanı İlyas Şişik'in yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarının bölgedeki faaliyetlerinde rol alan KIYAMDER Başkanı Emin Demir de hazır bulundu.

SURİYE'YE YARDIM VE TOPLUMSAL KONULAR MASADA

Soylu'nun aktardığı bilgilere göre, görüşmenin ana gündem maddelerinden birini bölgedeki insani yardım faaliyetleri oluşturdu. Toplantıda, Suriye'de yürütülen hayır ve yardım çalışmaları ile güncel toplumsal meseleler hakkında samimi bir değerlendirme yapıldığı ifade edildi.

SOYLU'DAN SOSYAL MEDYADA TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Süleyman Soylu, misafirperverlikleri için dernek yönetimine ve Ahmet Mahmut Ünlü'ye teşekkür etti. Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Bugün, onursal başkanlığını yürüttüğü HAYDER'i ziyaret ederek Ahmet Mahmut Ünlü Hocaefendi ile bir araya geldik. Kendilerinin kıymetli sohbetinden istifade ettiğimiz bu güzel buluşmada, nazik ev sahiplikleri dolayısıyla HAYDER Başkanı İlyas Şişik Bey'e teşekkür ediyorum.Ayrıca, Suriye'de kardeşlerimize yönelik hayır ve yardım faaliyetlerinde ortak yolduğu gayretlere bizzat şahit olduğum ve birlikte çalışma imkanı bulduğumuz KIYAMDER Başkanı Emin Demir'in de katıldığı görüşmede birçok konuyu samimiyetle değerlendirme fırsatı bulduk.Başta Ahmet Mahmut Ünlü Hocaefendi olmak üzere, nazik ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla HAYDER ailesine gönülden teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun."



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