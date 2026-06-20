Mersin'de 28 Şubat hortlatıldı! Tesettürlü kadına havuz yasağı: Soruşturma başlatıldı

Mersin’de tatil için bulunduğu sitede 4 yaşındaki çocuğunu takip etmek isteyen kadın, tesettür mayosuyla havuz alanına alınmadığını belirterek şikâyetçi oldu. 'Tesettürlü kadının havuza alınmadığı iddiasına' ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan Zafer Sitesi'ne tatil için giden 35 yaşındaki kadın, oğluna göz kulak olmak için havuz bölgesine geçmeye çalıştığında "kılık, kıyafetinin uygun olmadığı gerekçesiyle" havuz görevlileri tarafından engellendiğini öne sürdü.

Site yönetiminden şikayetçi olan Ayşegül Tufan, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Aslen İstanbul'da ikamet ettiğini, Mersin'e tatil için gittiklerini aktaran Tufan, olayın 16 Haziran 2026'da gerçekleştiğini belirtti.

TESETTÜR MAYOSUNDAN DOLAYI HAVUZ YETKİLİLERİ TARAFINDAN KABUL EDİLMEDİ

Dört yaşındaki oğlunun gündüz vakti dışarıya çıkıp yetişkin havuzu tarafına gittiğini, kendisinin de ona refakat etmek için o tarafa doğru gittiğini belirten Tufan, yetişkin havuzuna girmek üzere olduğu sırada havuz görevlileri tarafından durdurulduğunu, görevlilerin kıyafetinin havuz alanına girmek için uygun olmadığını söylediklerini kaydetti.

Bunun üzerine dairesine giderek tesettür mayosunu giydiğini, bu şekilde alana yeniden girmeyi denediğini söyleyen Tufan, bu kez de "kılık ve kıyafetlerinin havuz alanında yasaklı olduğu" gerekçesiyle havuz yetkilileri tarafından kabul edilmediğini söyledi.

Ayşegül Tufan yaşadıklarına ilişkin havuz yönetimiyle görüştüğünü ancak onların da havuza girme talebini reddettiğini aktardı.

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"AYNI SİTEDEN BİR SÜRÜ MAĞDUR BANA ULAŞTI"

Yönetim tarafından da reddedilmesi üzerine yaşadığı mağduriyette sesini duyurabilmek amacıyla video çektiğini ve sosyal medyaya yüklediğini aktaran anne Tufan, şöyle devam etti:

"Yönetim kurulu kararı ile tesettürlülerin havuz çevresine ve havuzun içerisine giremeyeceğine dair bir karar aldıklarını söyledi ve ben bu durumda anayasal haklarımın olduğunu, şikayetçi olacağımı söyledim kendilerine, sosyal medyada paylaşacağımı da söyledim. 'İstediğiniz yere şikayet edebilirsiniz.' denildi bana. Bunun üzerine videoları çekip sosyal medyada paylaştım. Aynı sitede bir sürü mağdur ulaştı bana. Ben burada belki bir hafta, belki 10 gün kalacak biriyim. Yazlıkçıyım. Lakin burada 12 ayını geçirecek olan tesettürlü hanım kardeşlerimiz var. Onlara ses olmak istediğim için böyle bir adım attım."

Sosyal medya hesabı üzerinden, yayınladığı videoya ve kendisine çokça destek geldiğini aktaran Tufan konuya ilişkin emniyet mensuplarına ifadelerini verdiklerini anlattı.

"AYRIŞMAYAN VE EŞİT BİR ŞEKİLDE KARDEŞÇE YAŞADIĞIMIZ BİR TÜRKİYE DİLİYORUM"

Tufan, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için hukuki mücadelesini sürdüreceğini ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na da (TİHEK) başvuru yapmayı düşündüklerini ifade etti.

O sitede yaşayan pek çok tesettürlü kadının bulunduğunu ve bu mücadeleyi sadece kendi yaşadığı problem için değil tüm kadınlar için sürdürmek istediğini aktaran anne, "Kamuoyu oluşması adına bu noktada sosyal medyada desteklerini esirgemeyen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Devlet yetkililerimize, yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Ayrışmayan ve eşit bir şekilde kardeşçe yaşadığımız bir Türkiye diliyorum." dedi.

MERSİN'DE "TESETTÜRLÜ KADININ HAVUZA ALINMADIĞI" İDDİASINA İLİŞKİN SORUŞTURMA

Mersin'de bir sitede tesettürlü kadının havuza alınmadığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada havuz görevlisi gözaltına alındı, site yöneticisinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Mezitli ilçesi Seymenli Mahallesi'ndeki Zafer Sitesi'ne tatil için giden 35 yaşındaki Ayşegül Tufan'ın oğluna göz kulak olmak için havuz bölgesine geçmeye çalıştığı sırada "kılık kıyafetinin uygun olmadığı gerekçesiyle" havuz görevlisi tarafından engellendiği iddiası üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, site yöneticisi Mehmet Güngör ile havuz görevlisi Baran Direk hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık talimatıyla yürütülen çalışmada havuz görevlisi Baran Dilek gözaltına alındı, site yöneticisi Mehmet Güngör'ün ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

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