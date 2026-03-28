Rusya, Ukrayna savaşında gizli gelişme! Putin o isimlerle gece yarısı toplantı yaptı: Safınızı belirleyin, destek verin...

Dünyaca ünlü Financial Times gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Savaşı'nda, gizli toplantılar yaparak destek arayışına girdiğini açıkladı.

Dünyaca ünlü Financial Times gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Savaşı'nı finanse etmek için ilk kez oligarklardan doğrudan bağış istediğini iddia etti.

Rusya-Ukrayna savaşının 4. yılı geride kalırken, Kremlin cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı. İngiliz Financial Times gazetesinin manşetine taşıdığı iddiaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin önde gelen oligarklarını ve iş insanlarını gizli bir toplantıda bir araya getirdi. Putin'in bu görüşmede, Donbas bölgesinin tamamı ele geçirilene kadar operasyonların süreceğini net bir dille ifade ettiği belirtildi.

"BÜTÇEYE DESTEK VERİN" TALİMATI

Haberin en çarpıcı noktası ise Putin'in, savaşın mali yükünü hafifletmek adına Rus milyarderlerden doğrudan bütçeye katkı istemesi oldu. 4 yıldır süren çatışmalar boyunca ilk kez bu kadar doğrudan bir "bağış" talebinde bulunan Putin'in, iş dünyasına "safınızı belirleyin" mesajı verdiği yorumları yapılıyor.

SÜLEYMAN KERİMOV'DAN 100 MİLYAR RUBLELİK HAMLE

Toplantıda Putin'in talebine ilk yanıt veren isimlerden biri Dağıstan asıllı milyarder Süleyman Kerimov oldu. Kerimov'un, Rusya'nın savaş bütçesine 100 milyar ruble (yaklaşık 55 milyar TL) katkıda bulunmaya hazır olduğunu bizzat ilettiği öne sürüldü. Kerimov ile birlikte bir başka Rus iş insanının daha teklife anında "evet" dediği belirtiliyor.

"İRAN SAVAŞI PETROL İÇİN GEÇİCİ BİR FIRSAT"

Putin'in toplantıda jeopolitik dengelere de değindiği iddia edildi. Özellikle Orta Doğu'daki İran savaşı nedeniyle küresel piyasaların Rus petrolüne olan yönelişini değerlendiren Putin'in, "Bu durum geçici bir süreç, stratejimizi buna göre kurmalıyız" diyerek iş insanlarını uyardığı ifade edildi.

DONBAS’TA HEDEF TAM KONTROL

Putin'in oligarklara yaptığı konuşmada, askeri hedeflerden geri adım atmayacağını yinelediği vurgulandı. Donbas'ın tamamı kontrol altına alınana kadar askeri harcamaların ve seferberlik ruhunun devam edeceği, oligarkların da bu süreçte "ekonomik kale" görevini üstlenmesi gerektiği belirtildi.

