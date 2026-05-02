Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı saldırı: Seyyide Zeyneb makamının hatibi hayatını kaybetti

Suriye'nin başkenti Şam'da Seyyide Zeyneb bölgesinde bir araca düzenlenen el bombalı saldırıda, "Seyyide Zeyneb" makamının (türbenin) hatibi Şii din adamı Ferhan Hasan el-Mansuri yaşamını yitirdi.

Olay sonrası iç güvenlik güçleri bölgeye intikal ederek saldırganın kimliğini tespit etmek için soruşturma başlattı.

Seyyide Zeynep bölgesinde el bombasını atan saldırganın kimliğini tespit etmek için soruşturma başlatıldı.

SEYYİDE ZEYNEB MAKAMI (TÜRBESİ)

Seyyide Zeyneb makamı, Hz. Ali ve Hz. Fatıma'nın kızı, Hz. Muhammed'in torunu Hz. Zeyneb'e atfedilen ve Şam'ın güneyinde yer alan Şii dini bir merkez olarak biliniyor.

