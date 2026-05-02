  3. Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı saldırı: Seyyide Zeyneb makamının hatibi hayatını kaybetti

Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı saldırı: Seyyide Zeyneb makamının hatibi hayatını kaybetti

Suriye'nin başkenti Şam'da Seyyide Zeyneb bölgesinde bir araca düzenlenen el bombalı saldırıda, "Seyyide Zeyneb" makamının (türbenin) hatibi Şii din adamı Ferhan Hasan el-Mansuri yaşamını yitirdi.

Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı saldırı: Seyyide Zeyneb makamının hatibi hayatını kaybetti
Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı saldırı: Seyyide Zeyneb makamının hatibi hayatını kaybetti

Suriye'nin başkenti Şam'da Seyyide Zeyneb bölgesinde bir araca düzenlenen el bombalı saldırıda, "Seyyide Zeyneb" makamının (türbenin) hatibi Şii din adamı Ferhan Hasan el-Mansuri yaşamını yitirdi.

Suriye'nin Şam kentinde el bombalı saldırıda bir din adamının hayatını kaybettiği kaydedildi.
Saldırıda Seyyide Zeyneb makamının hatibi Ferhan Hasan el-Mansuri'nin vefat ettiği bildirildi.
Olay sonrası iç güvenlik güçleri bölgeye intikal ederek saldırganın kimliğini tespit etmek için soruşturma başlattı.

Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı saldırı: Seyyide Zeyneb makamının hatibi hayatını kaybetti

Suriye'nin başkenti Şam'da bir aracın el bombasıyla hedef alındığı saldırı sonucu Seyyide Zeyneb makamının hatibi Ferhan Hasan el-Mansuri'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırının ardından iç güvenlik güçleri bölgeye intikal ederek olayla ilgili çalışma başlattı.

Seyyide Zeynep bölgesinde el bombasını atan saldırganın kimliğini tespit etmek için soruşturma başlatıldı.

Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı saldırı: Seyyide Zeyneb makamının hatibi hayatını kaybetti

SEYYİDE ZEYNEB MAKAMI (TÜRBESİ)

Seyyide Zeyneb makamı, Hz. Ali ve Hz. Fatıma'nın kızı, Hz. Muhammed'in torunu Hz. Zeyneb'e atfedilen ve Şam'ın güneyinde yer alan Şii dini bir merkez olarak biliniyor.

