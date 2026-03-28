Bahçelievler'de bir kadının, metrobüse binerken ayağı ezildi!
Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen metrobüs, Şirinevler durağına yolcu almak için durduğu sırada, araca binmeye çalışan bir kadın yolcu metrobüs yoluna düştü.
Bahçelievler'de bir kadının, metrobüse binerken ayağı ezildi!
Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen metrobüs, Şirinevler durağına yolcu almak için durduğu sırada, araca binmeye çalışan bir kadın yolcu metrobüs yoluna düştü.
Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen metrobüs, Şirinevler durağına yolcu almak için durduğu sırada, araca binmeye çalışan S.K. metrobüs yoluna düştü.
Hareket eden metrobüs S.K'nin ayağının üstünden geçti. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
KAZA NEDENİYLE METROBÜS SEFERLERİNDE BİR SÜRE AKSAMA YAŞANDI
Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşandı. Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
