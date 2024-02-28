Rusya Nükleer Kuruluşu, Türkiye’de ikinci santral için sinyali verdi: İşte gelen açıklama…

Rusya Devlet nükleer Enerji Kuruluşu, Türkiye’de ikinci bir santral için mesajı paylaştı. Halihazırda Mersin’den devam eden nükleer santralin ardından bir ikincisi de planlanıyor…

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Rusya Nükleer Kuruluşu, Türkiye’de ikinci santral için sinyali verdi: İşte gelen açıklama…

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Türkiye’deki santraller hakkında konuştu. Lihaçev, Mersin’deki Nükleer Güç Santrali’nin ardından yeni bir tane daha kurulum olacağını müjdesini verdi. İkinci bir nükleer daha yapacaklarını açıkladı.

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İKİNCİ NÜKLEER SANTRAL SİNOP’A

Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Devlet Duması’nda konuştu. Türkiye’deki nükleer santraller hakkında konuşan Lihaçev şunları söyledi;

“Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, ikinci bir nükleer santralin müjdesini geçtiğimiz aylarda vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan dönüşü uçakta şu açıklamayı yapmıştı;

“Mesela bizim Sinop'ta inşa edilecek nükleer santralimizin enerjisinden Yunanistan'a da imkan tanıyabiliriz.”

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