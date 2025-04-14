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Roman müziğinin usta isminden kötü haber: Apar topar yoğun bakıma kaldırıldı!

Roman müziğinin usta isminden kötü haber: Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan, sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Roman müziğinin usta isminden kötü haber: Apar topar yoğun bakıma kaldırıldı!
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Roman müziğinin usta isminden kötü haber: Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan, sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alındı.

16 yaşında müzik kariyerine başlayan ve yıllar içinde geniş bir hayran kitlesi kazanan Ayhan, nefes darlığı şikâyetiyle hastaneye başvurduğu aktarıldı.

Roman müziğinin usta isminden kötü haber: Apar topar yoğun bakıma kaldırıldı!

Roman müziğinin önemli isimlerinden Balık Ayhan lakaplı Ayhan Küçükboyacı, Cumartesi günü akşam saatlerinde rahatsızlanınca yakınları tarafından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Nefes darlığı yaşayan ünlü isim yoğun bakım servisine alındı.

Roman müziğinin usta isminden kötü haber: Apar topar yoğun bakıma kaldırıldı!

"UYUTULMAK ZORUNDA KALINDI"

Uyutulduğu öğrenilen ünlü ismin yoğun bakımdaki tedavisine devam edilirken, yakınlarının ise hastanedeki bekleyişi sürüyor. Ayhan Küçükboyacı'nın gözü yaşlı kızı Şans Küçükboyacı hastane önünde yaptığı açıklamada, "Doktorlar herhangi bir kritiklikten bahsetmiyor ama şu an gözetim amaçlı biraz panik olmasın diye uyutmak zorunda kaldılar. Gerekli bilgileri bize doktorlarımız anlatacaklar. Biz sonrasında açıklama yapacağız. Cumartesi gününden beri hastanedeyiz. Yoğun bakıma alındı. Nefes darlığı vardı. Solunumda problem vardı. İki gündür uyutuluyor. Kendisini seviyoruz. Üzülüyoruz da. Sıkıntılı süreç. İnşallah altından kalkacağız. Perişanız. Allahtan umut kesilmez. Güzel haberlerini alacağız diye umut ediyorum" dedi.

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