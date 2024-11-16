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Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrikte sübvansiyon kararı: 5 bin kilovatsaati aşan fatura el yakacak!

Yıllık 5 bin kilovatsaati aşan tüketimlere düzenleme: tüketim grubuna göre, sübvansiyon kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrikte sübvansiyon kararı: 5 bin kilovatsaati aşan fatura el yakacak!
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrikte sübvansiyon kararı: 5 bin kilovatsaati aşan fatura el yakacak!

Yıllık 5 bin kilovatsaati aşan tüketimlere düzenleme, tüketim grubuna göre, sübvansiyon kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) tüketimi olan konut ve ticarethane aboneleri artık sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrikte sübvansiyon kararı: 5 bin kilovatsaati aşan fatura el yakacak!

üketim grubuna göre, sübvansiyon kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) tüketimi olan konut ve ticarethane aboneleri artık sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak. Düzenleme 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrikte sübvansiyon kararı: 5 bin kilovatsaati aşan fatura el yakacak!

ELEKTRİK'TE SÜBVANSİYON KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkındaki Tebliğ'in 5 ve 6. maddelerinde değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alınan kararla yıllık 5 bin kilovatsaati aşan tüketimi olan konut ve işyerleri için sübvansiyon kaldırıldı.

İBADETHANELER VE ŞEHİT AİLELERİ MUAF OLACAK

Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri şehit aileleri ve muharip/malul gaziler de düzenlemenin dışında tutulacak.

Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti değiştirilmedi. Tarımsal faaliyetteki herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecek.

ABONELERİN YÜZDE 3'Ü DÜZENLEMEDEN ETKİLENECEK

Mesken abonelerinin sayısı 40 milyon civarında. Tüketimi yüksek olan yaklaşık 1.2 milyon mesken abonesi var.

Bu durumda tüm mesken abonelerinin sedece yüzde 3'ü bu düzenlemeden etkilenecek.

Sanayi tüketicileri ve Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (Kamu/Özel/Diğer) abone grubunda bulunan tüketiciler için limit yıllık 15.000 kWh olarak belirlendi.

Bu limite göre Sanayi abone grubunda yaklaşık 20.000; Kamu/Özel/Diğer grubunda yaklaşık 565.000 yeni tüketicinin limit üstünde kalacağı öngörülüyor.

BAKAN BAYRAKTAR AÇIKLAMIŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yüksek elektrik tüketen mesken aboneleri için sübvansiyonlu fiyatların kaldırılacağını ve bu abonelerin şubat ayından itibaren elektriği gerçek maliyet üzerinden ödeyeceğini açıklamıştı.

Aylık 417 kilovatsaatin (1.050 TL) üzerindeki tüketim için faturalar gerçek maliyetleri yansıtılacak. Düzenlemeden 1,2 milyon mesken abonesi etkilenecek. Düzenlemeyle sınırı aşan abonelerin faturalarının iki katına çıkabileceği belirtiliyor.

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