Rekabet Kurumu Gözünün Yaşına Bakmadı: Gıda Şirketlerine Ceza Yağdırdı

Rekabet Kurumu’nun yürüttüğü soruşturmalar haftanın son iş gününde tamamlandı. Konuya ilişkin resmi açıklama gelirken, ceza miktarı da belli oldu. Şirketlerin aldığı cezaların toplamı yüz milyonları buluyor. İşte soruşturmanın detayları…

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Rekabet Kurumu Gözünün Yaşına Bakmadı: Gıda Şirketlerine Ceza Yağdırdı

Rekabete yönelik bazı soruşturmaları yürüten kurul, toplamda 355 milyon lira ceza kesti. Cezanın büyük bir kısmını ise tek bir şirket aldı. Konuya ilişkin açıklama Rekabet Kurumu’nun resmi internet sitesinde yer aldı.

EN YÜKSEK CEZAYI NESTLE TÜRKİYE ALDI

Rekabet Kurumu, en yüksek cezayı Nestle’ye kesti. Nestle Türkiye'ye kanunun ilgili hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle 260 milyon 183 bin 629 lira para cezası verildi.

Nestle Türkiye’nin yanı sıra, Eti Gıda'ya 36 milyon 96 bin 652 lira, Horizon Hızlı Tüketim Ürünlerine 55 milyon 140 bin 344 ve Binboğa Üretim A.Ş'nin ise 3 milyon 938 bin 700 lira ceza ceza uygulandı.

CEZANIN SÖZLÜ SAVUNMASI YAPILACAK

Rekabet Kurumu, ayrıca konunun sözlü savunması içinde bir başvuru ve tarih paylaşımında bulundu. Buna göre başvuru sözlü savunma şu şekilde olacak;

"Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin, distribütörlerinin yeniden satış fiyatını belirlemek ve distribütörlerine bölge ve müşteri kısıtı getirmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelinmiştir. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 6 Şubat 2024 tarihinde saat 10.30’da yapılacaktır. Başvurular; 30 Ocak 2024 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumu’na yapılacaktır."

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