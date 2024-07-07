Real Madrid'in Arda Güler'ABD kampına neden dahil etmediği belli oldu!

ABD kampına dahil edilmeyen Arda Güler'in neden kampa dahil edilmediği merak edilirken EURO 2024 yarı final oynayan tüm oyuncular gibi yıldız futbolcunun da dinlenmesi için çağırılmadığı açıklandı.

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Real Madrid'in Arda Güler'ABD kampına neden dahil etmediği belli oldu!

Fanatik'in İspanyol basınından derlediği habere göre 19 yaşındaki yıldız futbolcu, ABD kampına götürülmeyeceğini duyurmasından sonra yıldız futbolcunun hayranları neden kampa götürülmeyeceği merak edilmeye başlanmıştı.

DİNLENMESİ İÇİN ABD KAMPINA GÖTÜRMÜYOR

Real Madrid, EURO 2024'te yarı final oynayacak olan Mbappe, Camavinga, Tchouameni, Mendy, Carvajal ve Bellingham'ın kampta yer almayacağını açıkladı.

Real Madrid'in Arda Güler'ABD kampına neden dahil etmediği belli oldu!

İspanyol basını da bu isimlere Arda Güler'in de ekleneceğini iddia etti.

Arda Güler'in, A Milli Takım ile turnuvada yer aldığı için dinlenip Real Madrid kampına öyle katılması bekleniyor.
Real Madrid, ABD'de Milan (1 Ağustos), Barcelona (4 Ağustos) ve Chelsea (7 Ağustos) ile karşılaşacak.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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