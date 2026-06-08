Rahmi Koç'un Kürt kadın fıkrası ortalığı karıştırdı: Opet sözleşmesi iptal oldu Yapı Kredi'ye saldırıldı

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un tepki çeken Kürt kadın fıkrası büyük tepki alırken, birçok olayları da beraberinde getirdi. Otokoç'a yönelik saldırının ardından bugün de Yapı Kredi kurşunlandı. Amedspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluğ Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Amed Uluğ da OPET ile olan anlaşmasını sona erdirdiğini duyurdu.

Bu arada dün Otokoç'a saldırı yaptıran kişinin kim olduğu da ortaya çıktı.

Rahmi Koç'un anlattığı Kürt kadın fıkrası, Koç holding'in başına işler açtı. Dün Otokoç'a yönelik saldırının ardından bugün de Koç'un bankası Yapı Kredi hedef alındı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Koç Grubu bünyesindeki Yapı Kredi Bankası şubesine silahlı saldırı düzenlendi. Amida Haber'in aktardığına göre; olay, dün akşam 23.30 sularında Diyarbakır merkez Sur ilçesinde yaşandı.

CAMLAR KURŞUNLANDI

Sabah saatlerinde bankayı açan görevliler camlarda kurşun izi görünce durumu polise bildirdi. Polis ekipleri alanda inceleme yaparak Gazi Caddesi'ni trafiğe kapattı. Şube, geçici olarak kapatıldı.

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OTOKOÇ'A SALDIRIYI YAPTIRAN KİM?

Rahmi Koç'un fıkrası sonrasında dün iki ilde Koç'a ait Otokoç'a saldırı düzenlendi. İstanbul’daki saldırıda iki şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken, Antalya’daki saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

KİM BU ERTEKİN AĞABEY?

Otokoç'a saldıranlar, olay anına ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Videoda saldırganlardan birinin, “Rahmi Koç, Serdar Ertekin ağabeyin selamı var. Kürt kadınlara yapılan saygısızlığa eğer devam ederse Türkiye’de bu eylemler bitmeyecektir” dediği duyuldu.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre Ertekinler, Antalya merkezli yeni nesil suç örgütlerinden biri. Örgüt, ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu’dan göçle Antalya’ya gelen ailelerin çocukları arasında ortaya çıktı. Saymaz, bu yapıyı Daltonlar, Casperlar ve Redkitler gibi yeni nesil suç örgütleriyle aynı çerçevede değerlendirdi. Örgütün Antalya’da doğduğunu ancak eylem alanının Türkiye geneline yayıldığını söyledi.

LİDERİ ATİNA'DA

İsmail Saymaz’a göre örgütün lideri Rojat Ertekin, 7 Ocak 2024’te Atina’da yakalandı. Ertekin’in bir evde saklanırken bulunduğunu belirten Saymaz, Türkiye’nin Ertekin’i kırmızı bültenle aradığını söyledi. Saymaz, Ertekin’in kasten öldürme, yaralama, uyuşturucu ve benzeri suçlardan arandığını aktardı. Ertekin’in hâlen Yunanistan’da olduğunu ve Türkiye’ye getirilmediğini belirtti.

OPET SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLDİ

Rahmi Koç'a tepki için Amedspor'un yönetiminde yer alan Amed Uluğ'un sahibi olduğu Uluğ Turizm, Koç'a ait olan OPET ile olan iş birliğinin sonlandırıldığını açıkladı. Şirketten yapılan duyuruda, Koç Holding Grubu bünyesinde faaliyet gösteren OPET Akaryakıt İstasyonları ile mevcut anlaşmanın sona erdiği belirtilirken, yeni bir akaryakıt firmasıyla anlaşma sağlanmasının ardından müşterilere bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

RAHMİ KOÇ'UN KÜRT KADIN FIKRASI

Rahmi Koç'un tepki çeken Kürt kadın fıkrası şöyleydi:

Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş.

-‘Hanımefendi perdenin arkasına giyinin, soyunun’ demiş.

-Kadın da ‘Doktor Bey ilk sen soyun’ demiş.”

Kaynak: İNTERNET HABER

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