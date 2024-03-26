Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan Sosyal Güvenlik Sistemleri’ne Ponzi yorumu!

Türkiye’nin önemli ekonomistlerinden biri olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya üzerinden emeklilerle ilgili bir paylaşımda bulundu. “Dünyadaki tüm emeklilere siyasetçiler yalan söylüyor” başlığıyla paylaştığı yazıda dikkat çeken ifadeler kullandı. Ponzi sistemine benzetmesi de dikkat çekti. İşte Demirtaş’ın açıklamaları;

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SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ ZORLANIYOR

“Gençler çalışırken sepete PARA atıyor. Yaşlılar yaşlanınca sepetten para alıyor. Dünya nüfusu yaşlandıkça ve ömürler uzadıkça, sepetten para alanlar çoğalıyor. Sosyal Güvenlik sistemeleri zorlanıyor.”

PONZİ SİSTEM OLUŞMASI

“Tıpkı bir Ponzi sistemindeki gibi, sepete para atanlar, sepetten para alanlara göre arttığında sistem sallanmaya başlıyor. POPÜLİST siyasetçiler topladıkları vergileri VERİMSİZ projelere yatırıyorlar. Yatırılan 100 Lira, Enflasyon üstü getiri getirmiyor.

Bu yüzden çalışırken 2000 Doları Emekliliğe yatıran kişi, emekli olduğunda bir bakıyor enflasyondan arınmış olarak 2000 Doları geri alamamış! Siyasetçiler batırdıkları anlaşılmasın diye laga luga yapıyorlar.

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İki seçenek doğuyor ya emeklilere geçinemeyecekleri kadar DÜŞÜK ücret veriliyor, ya da ücret yüksek gibi olsa da basılan paralarla yaratılan Enflasyon yine Emeklinin cebinden yiyor.

Bu yazdıklarımı Sosyal Güvenlik Sistemi olmasın diye anlayan NET gerizekalıdır, ya da art niyetlidir. Sosyal Güvenlik sistemi düzgün yönetilirse Ponzi olmaktan çıkar.”

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