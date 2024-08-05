Piyasalar çöktü: ABD Merkez Bankası Başkanı’na acil çağrı geldi!

Eşi benzeri görülmemiş bir hareketle, ABD Federal Rezerv'in (Fed) bugün acil bir toplantı çağrısında bulundu. Bu toplantı, küresel piyasalar ciddi gerilemeler yaşadığı için faiz oranlarını yeniden değerlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, analistler toplantıdan sonra Fed faiz indirimi 50 baz puan (bps) bekliyor.

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KÜRESEL PİYASA ÇÖKÜŞÜ ORTASINDA ABD FED ACİL TOPLANTISI

Japon yeni (JPY) %13 düşerken, Kore ve Tayvan piyasaları yaklaşık %10 düştü. Ayrıca, Bitcoin fiyatı son beş günde %18'lik ciddi bir düşüş gördü. Bu arada, S&P vadeli işlemleri %4 düştü. Raporlara göre, ABD Fed, piyasa belirsizliğinin ortasında acil bir toplantı çağrısında bulundu.

Durum önemli endişeleri tetikledi ve Federal Rezerv'in acil toplantının ardından faiz oranlarını %0,5 oranında düşürmesi bekleniyor. CNBC sunucusu Ran Neuner'e göre,

“Beklediğimiz an bu. 2008'i şaka gibi gösterebilecek bir erimeyi önlemek için FED'in gerçekten hızlı tepki vermesi gerekecek" diye ekledi. Bu bir seçim yılı. Acil eylem bekliyorum.”

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Bu finansal kargaşanın katalizörü, küresel piyasalarda yaygın paniğe yol açan Japon nakit ve taşıma ticaretinin tersine çevrilmesi gibi görünüyor. Eylül ayı faiz indirimi olasılığı, durumun aciliyetini yansıtarak %100'e yükseldi.

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Piyasa analistleri, faiz indiriminin bir miktar rahatlama sağlayabileceğini öne sürüyor. Tarihsel olarak, Fed faiz indirimleri, özellikle 2007-2008 mali krizi sırasında piyasaları istikrara kavuşturmak için bir araç olarak kullanılmıştır. Bir analist, “faiz indirimleri 2007'de konut piyasasını kurtardı” dedi.

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