Son Dakika: Piyasaların beklediği, enflasyon rakamları belli oldu

Küresel piyasalar bugün çok sert satış ile başladı. İç pazarda ise ne olacağı merak ediliyordu. Borsa İstanbul, dış gelişmelere bağlı olarak düşüşle başladı. Diğer yandan TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı.

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Son Dakika: Piyasaların beklediği, enflasyon rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk işlem gününde piyasaların merak ettiği enflasyon verilerini açıkladı. Uzman ve ekonomistlerin beklediği rakamlar dahilinde rakamlar açıklandı.

ENFLASYON YILLIK ORANDA YÜZDE 61

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,78, aylık %3,23 arttı. TÜFE’deki değişim 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,93 olarak gerçekleşti.

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Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %39,57 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104,50 ile eğitim oldu.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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