Piyasa ayağa kalkmıştı: Yatırımcıya vergilendirme gelecek mi?

Son günlerde piyasaların merak ettiği vergilendirme konusuna Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklık getirdi. Borsa ve kripto için karlara vergi alınacağı söylentisi yayılmıştı. Bakan son noktayı koydu.

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Piyasa ayağa kalkmıştı: Yatırımcıya vergilendirme gelecek mi?

Türkiye’de borsa ve kripto yatırımcısı son zamanda büyük artış gösterdi. Türk yatırımcısı enflasyona karşı kendini korumak için alternatif yatırım araçlarını kullanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gündemde yer alan yatırımcıya vergi konusuna değindi. Bir anda sosyal medyada ayağa kalkan Türk yatırımcısı vergilendirme işlemi hakkında paylaşımlarda bulundu.

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VERGİLENDİRME PLANI HENÜZ YOK

“YASED Küresel Yatırım Günleri ve Ankara Resepsiyonu” etkinliğinde Bakan Şimşek, Bloomberg’e açıklamalarda bulundu. Piyasada dolaşan vergi iddialarına şu yanıtı verdi;

“Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamak vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamaktır. Bu çerçevede üzerinde çalıştığımız vergi paketiyle ilgili bu aşamada söyleyeceğimiz tek şey; kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı bir vergi öngörmüyoruz.

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Kazanç üzerinden bir vergilemeyi şu anda gündemimize almadık. Daha çok işlem bazında, çok sınırlı belki bir ücret, bir vergileme söz konusu olabilir ama Yüce Meclisimizin takdirinde olan konular... Bu aşamada benim daha fazla bir şey söylemem doğru olmaz.”

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POTANSİYELİ OLAN ÜLKEYİZ

“Önümüzdeki 4 yıl seçimsiz bir yıl yaşanacak. Türkiye potansiyeli en büyük 6. ülke. Teşvik ve desteklerle yatırım ortama iyileştirilecek. İnovasyon listesinde iyileşme devam ediyor.

Dünya Bankası'nın lojistik listesinde iyi bir noktadayız. Türkiye 26 havaalanında nerede ise 3'e katlanarak limanların sayısını arttırdı.”

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