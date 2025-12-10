  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Uyuşturucu soruşturmasında son dakika gelişmesi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başta Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu isim listesini paylaştı

Uyuşturucu soruşturmasında son dakika gelişmesi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başta Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu isim listesini paylaştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan başta Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu isim listesini kamuoyu ile paylaştı...

Uyuşturucu soruşturmasında son dakika gelişmesi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başta Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu isim listesini paylaştı
Yayınlanma:

Uyuşturucu soruşturması son dakika gelişmesi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başta Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu isim listesini paylaştı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan başta Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu isim listesini kamuoyu ile paylaştı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair gözaltına alınan kişilerin listesini paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bazı kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüpheler üzerine çalışma başlatıldı.

1200x675-son-dakika-mehmet-akif-ersoy-ve-7-supheli-adliyeye-sevk-edilecek-kan-ve-uyusturucu-testi-de-yapilacak-1765362983153.webp

Savcılık tarafından elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon düzenlenirken, soruşturmada adı geçen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler şu şekilde açıklandı:

-Mehmet Akif Ersoy
-Elif Kılıç
-Ufuk Tetik
-Mustafa Manaz
-Dilara Yıldız
-Gizem Aybaktı
-Ebru Gülan
-Buse Öztay
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi. Savcılık, dosyanın gizliliği nedeniyle soruşturma detaylarına ilişkin ek bilgi paylaşmadı.

Korku filmlerini aratmayan cinayet: Boşanmak üzere olduğu karısını bulamayınca binada rastladığı başka kadını öldürdü!Korku filmlerini aratmayan cinayet: Boşanmak üzere olduğu karısını bulamayınca binada rastladığı başka kadını öldürdü!

Kar hasreti bitiyor: Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak?Kar hasreti bitiyor: Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak?

Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındıktan sonra bomba iddialar peş peşe geldi!Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındıktan sonra bomba iddialar peş peşe geldi!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Antalya depremi herşeyi değiştirdi: Şener Üşümezsoy ve Naci Görür bu kez aynı fikirde!
Antalya depremi herşeyi değiştirdi: Şener Üşümezsoy ve Naci Görür bu kez aynı fikirde!
Alev topuna dönen fabrika yangınıyla ilgili Valilikten açıklama!
Alev topuna dönen fabrika yangınıyla ilgili Valilikten açıklama!
Korku filmlerini aratmayan cinayet: Boşanmak üzere olduğu karısını bulamayınca binada rastladığı başka kadını öldürdü!
Korku filmlerini aratmayan cinayet: Boşanmak üzere olduğu karısını bulamayınca binada rastladığı başka kadını öldürdü!
Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındıktan sonra bomba iddialar peş peşe geldi!
Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındıktan sonra bomba iddialar peş peşe geldi!
Böyle evlat olmaz olsun: Güllü'nün kızı Tuğyan yurt dışına kaçarken yakalandı!
Böyle evlat olmaz olsun: Güllü'nün kızı Tuğyan yurt dışına kaçarken yakalandı!
Suriye'den sonra Filistin'e de özgürlük: 10 Aralık 2025 Çarşamba, güncel gazete manşetleri...
Suriye'den sonra Filistin'e de özgürlük: 10 Aralık 2025 Çarşamba, güncel gazete manşetleri...
CHP'de sular durulmuyor: Hasan Ufuk Çakır, kesin ihraç talebiyle disiplin kurulana sevk edildi!
CHP'de sular durulmuyor: Hasan Ufuk Çakır, kesin ihraç talebiyle disiplin kurulana sevk edildi!