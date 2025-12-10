Uyuşturucu soruşturmasında son dakika gelişmesi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başta Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu isim listesini paylaştı

Uyuşturucu soruşturması son dakika gelişmesi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başta Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu isim listesini paylaştı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bazı kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüpheler üzerine çalışma başlatıldı.

Savcılık tarafından elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon düzenlenirken, soruşturmada adı geçen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler şu şekilde açıklandı:

-Mehmet Akif Ersoy

-Elif Kılıç

-Ufuk Tetik

-Mustafa Manaz

-Dilara Yıldız

-Gizem Aybaktı

-Ebru Gülan

-Buse Öztay

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi. Savcılık, dosyanın gizliliği nedeniyle soruşturma detaylarına ilişkin ek bilgi paylaşmadı.

