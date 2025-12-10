Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'inden kötü haber: Halil Ergün apar topar ameliyata alındı!

Yaprak Dökümü'nün unutulmaz yıldızı Halil Ergün, kalp damarında tespit edilen daralma nedeniyle ameliyat oldu.

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün kalp ameliyatı geçirdi. 79 yaşındaki usta oyuncunun damarına stent takıldı. İşte sağlık durumu hakkında detaylar.

79 yaşındaki usta oyuncu, başarılı bir stent operasyonu geçirerek taburcu edildi. Halil Ergün ameliyat sonrası sevenlerini rahatlatarak sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Halil Ergün'ün Ameliyat Süreci Nasıl Gerçekleşti?

Halil Ergün ameliyat öncesinde rutin bir sağlık kontrolüne gittiğini belirtti. Usta sanatçı, kalp ana damarlarından birinde daralma tespit edilmesi üzerine özel bir hastanede anjiyografi yapıldı. Yapılan tetkikler sonucunda tıkalı damara stent uygulaması gerçekleştirildi.

Ergün, ameliyat sürecini şu sözlerle anlattı: "Bir doktor arkadaşım vardı, her zaman kontrole çağırıyordu. Ben de bir gideyim dedim. İyi ki de baktırmışım. Şikâyetle gitmedim. Anjiyo yaptılar, tıkalı damara stent taktılar. Taburcu oldum, eve geçtim. Şükür, gayet iyiyim."

Ali Rıza Bey Rolüyle Tanınan Oyuncunun Sağlık Durumu

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ali Rıza Bey karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Halil Ergün, ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu paylaştı. 79 yaşındaki deneyimli oyuncu, herhangi bir şikâyeti olmadan yaptırdığı kontrolde sorunun erken tespit edilmesinin önemini vurguladı.

Hastaneden yapılan açıklamada, operasyonun planlandığı şekilde başarıyla tamamlandığı ve Ergün'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Usta sanatçı, bir gece gözetim altında tutulduktan sonra evine gönderildi.

Halil Ergün Kimdir? Kariyeri ve Başarıları

Halil Ergün, 60 yılı aşkın sanat hayatında Türk televizyon ve tiyatro dünyasının en önemli isimlerinden biri olarak öne çıktı. Kanal D'nin fenomen dizisi Yaprak Dökümü'ndeki performansıyla geniş kitlelere ulaşan sanatçı, birçok önemli projede yer aldı.

Son olarak Güzel Aşklar Diyarı dizisinde izleyici karşısına çıkan Ergün, şu sıralar ekranlardan uzak bir dönem geçiriyor. Usta oyuncunun hayranları ve meslektaşları, sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları paylaşarak Halil Ergün'e destek verdiler.

Halil Ergün'ün ameliyat sürecinde en dikkat çeken nokta, herhangi bir şikâyeti olmadan yaptırdığı rutin kontrolde sorunun tespit edilmesi oldu. Kardiyoloji uzmanları, kalp damarı darlıklarının erken dönemde belirti vermeyebileceğini ve düzenli sağlık kontrollerinin hayat kurtarıcı olabileceğini vurguluyorlar.

79 yaşındaki usta sanatçının bu deneyimi, özellikle ileri yaştaki bireylerin düzenli kalp kontrolü yaptırmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

