Pendik Belediyesinden Muharrem Ayı’na Özel Aşure İkramı

Pendik Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure ikramını bu yıl da sürdürdü. Cuma namazının ardından Pendik Çarşı Camii önünde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını simgeleyen etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi görürken toplamda 20 bin aşure dağıtıldı.

Pendik Belediyesi, Muharrem ayının manevi iklimini vatandaşlarla paylaşmak amacıyla geleneksel aşure ikramını bu yıl da gerçekleştirdi. Pendik Çarşı Camii önünde Cuma namazının ardından düzenlenen programda, ilçe sakinlerine toplam 20 bin aşure dağıtıldı.

Paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberliğin simgesi olan aşure ikramı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Belediye ekipleri tarafından özenle hazırlanan aşureler, Türk bayrağı motifleriyle süslenen özel sunumlarla vatandaşlara ikram edildi.

Program boyunca uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, Muharrem ayının bereketini birlikte yaşama fırsatı buldu.