Pendik'e İBB Çıkarması: Nuri Aslan Devam Eden Projeleri Yerinde Gördü

Pendik'e İBB Çıkarması: Nuri Aslan Dev Projelerin Son Durumunu Yerinde Gördü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, 23 Haziran 2026 tarihinde Pendik’te gerçekleştirilen programlar kapsamında devam eden projelerde incelemelerde bulundu, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Programına Pendik Yaşam Vadisi 2. Etap Projesi incelemesiyle başlayan Aslan, proje sahasında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Pendik Enstitü İstanbul İSMEK Yenileme Projesi’ni ziyaret ederek devam eden yenileme çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaynak:

Daha sonra Pendik Tersane Kavşağı Köprüsü Güçlendirme Projesi sahasında incelemeler gerçekleştiren Aslan, bölgedeki çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Günün devamında Pendik Merkez–Kaynarca Merkez–Fevzi Çakmak Metro Hattı kapsamında Pendik Merkez İstasyonu’nu ziyaret ederek projedeki ilerlemeyi yerinde değerlendirdi.

İnceleme programlarının ardından CHP Pendik İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Nuri Aslan, ilçe yöneticileriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Program boyunca İBB Başkanvekili Nuri Aslan’a CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları yöneticileri eşlik etti. Gerçekleştirilen ziyaret ve incelemelerde projeler hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, Pendik’e yönelik çalışmalar üzerine görüş alışverişi yapıldı.

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Başkanvekili Aslan, günün son programında ise Fatih Mahallesi’nde bulunan Seyit Seyfi Cemevi’nde düzenlenen Muharrem Ayı Oruç Açma ve Lokma Paylaşımı programına katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Aslan, birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak Muharrem ayının toplumsal barışa ve kardeşliğe katkı sunmasını temenni etti.

Pendik’te gerçekleştirilen programlar boyunca vatandaşlarla da bir araya gelen Nuri Aslan, İstanbul’un farklı noktalarında devam eden yatırımların ve hizmetlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.