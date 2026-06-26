Tuzla’nın genç yıldızları mezun oldu

Tuzla’da gençlerin eğitim, sanat ve kişisel gelişim yolculuklarına katkı sunan Akademi Genç ve Akademi Sanat, mezuniyet heyecanını düzenlenen törenle taçlandırdı. Tuzla Mercan Şehir Parkı’nda gerçekleştirilen Akademi Genç-Akademi Sanat Mezuniyet Töreni, öğrenciler ve ailelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen mezuniyet töreninde, Akademi Genç bünyesinde eğitim alan 12. sınıf ve mezun grubu öğrencileri mezuniyet sevincini birlikte yaşadı. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında Akademi Genç çatısı altında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan yaklaşık 300 öğrenci törene katıldı.

“YAKLAŞIK 2 BİN 500 GENÇ KAPSAMLI BİR GELİŞİM SÜRECİNDEN GEÇİYOR”

Akademi Genç, her yıl 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin yanı sıra mezun gruplarına da ücretsiz eğitim imkânı sunuyor. Akademik dersler, YKS hazırlık programları, kültürel etkinlikler ve sportif faaliyetlerle desteklenen eğitim çalışmaları sayesinde yaklaşık 2 bin 500 genç, yıl boyunca kapsamlı bir gelişim sürecinden geçiyor.

Mezuniyet töreninde Akademi Sanat öğrencileri de yer aldı. Gençlerin sanatla iç içe bir eğitim almasını amaçlayan Akademi Sanat Merkezleri’nde yaklaşık 30 farklı branşta eğitim veriliyor. 14-25 yaş aralığındaki gençler; piyano, keman, gitar, bateri ve bağlama gibi enstrüman eğitimlerinin yanı sıra tiyatro, diksiyon, İngilizce ve resim gibi kişisel gelişim kurslarından da faydalanabiliyor. Merkezlerde ayrıca yetişkin kursiyerlere yönelik çeşitli eğitim programları da sunuluyor.

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Akademi Sanat’ın konservatuvar hazırlık programları da gençlerin kariyer yolculuğuna önemli katkılar sağlıyor. Her yıl yaklaşık 20 öğrenci, bu eğitimler sayesinde Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin Güzel Sanatlar ve Konservatuvar bölümlerine yerleşme başarısı gösteriyor. Yıl boyunca eğitim alan öğrenciler; bahar festivalleri, resim sergileri, geziler ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev alarak sosyal ve kültürel gelişimlerini de destekleme fırsatı buluyor.

Tuzla Mercan Şehir Parkı’nda gerçekleştirilen mezuniyet töreni, öğrencilerin kep atma seremonisi ve çeşitli etkinliklerle sona ererken, gençler hem mezuniyet sevincini yaşadı hem de geleceğe umutla bakmanın mutluluğunu paylaştı.