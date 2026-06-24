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"Huzurevi Aktif Yaşam Projesi” başladı

Her zaman yaşlı bireylerin yanında olan Pendik Belediyesi “Huzurevi Aktif Yaşam Projesi”ni başlattı. Proje kapsamında alanında uzman eğitmenler huzurevi sakinlerine spor yaptırdı. Neredeyse tüm hareketleri başarılı bir şekilde yapan huzurevi sakinleri projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek Pendik Belediyesine teşekkür etti.

"Huzurevi Aktif Yaşam Projesi” başladı
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"Huzurevi Aktif Yaşam Projesi” başladı

Her zaman yaşlı bireylerin yanında olan Pendik Belediyesi “Huzurevi Aktif Yaşam Projesi”ni başlattı. Proje kapsamında alanında uzman eğitmenler huzurevi sakinlerine spor yaptırdı. Neredeyse tüm hareketleri başarılı bir şekilde yapan huzurevi sakinleri projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek Pendik Belediyesine teşekkür etti.

"Huzurevi Aktif Yaşam Projesi” başladı

Pendik Belediyesi, huzurevi sakinlerine yönelik anlamlı bir proje başlattı. “Huzurevi Aktif Yaşam Projesi”yle Pendik Belediyesi bünyesinde çalışan alanında uzman eğitmenler, huzurevi sakinlerine spor yaptırıyor. İki seans halinde süren ve ikramlar eşliğinde devam eden etkinlikle yaşlı bireylerin fiziksel kondisyonlarının mümkün olduğu kadar artırılması hedefleniyor.

"Huzurevi Aktif Yaşam Projesi” başladı

Diğer huzurevlerinde de devam edecek

Huzurevlerinde konaklayan yaşlı bireylerin aktif yaşam alışkanlığı kazanmalarını sağlamak amacıyla başlayan projenin ilki Akbal Huzurevi’nde gerçekleşti. Eğitmenler, ilk olarak ısınma hareketleriyle başlayan programda huzurevi sakinlerine spor yaptırdı. Neredeyse tüm hareketleri başarılı bir şekilde yapan huzurevi sakinleri, projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek Pendik Belediyesine teşekkür etti. Proje, diğer huzurevlerinde de devam edecek.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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