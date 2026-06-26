Tuzla Deniz Festivali 3 Başlıyor

Tuzla Belediyesi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 100. yılı kapsamında düzenlediği Tuzla Deniz Festivali 3 ile deniz tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Festival kapsamında yarışmalar, atölyeler ve çeşitli etkinliklerle katılımcılar dolu dolu bir gün yaşayacak.

Tuzla Belediyesi tarafından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 100. yılına özel olarak düzenlenen Tuzla Deniz Festivali 3, 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Tuzla Sahil İTÜ Yanı’nda saat 17.00’de başlayacak festivalde, her yaştan vatandaş için birbirinden renkli etkinlikler düzenlenecek.

YÜZME YARIŞLARI, DENİZ VE SPOR TEMALI ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Festival programında geleneksel Yağlı Direk Yarışı’nın yanı sıra Yüzme Yarışları, Denizde Yürüme Yarışı, atölye çalışmaları, SUP Board etkinlikleri ve çeşitli eğlenceli aktiviteler yer alacak. Deniz ve spor temalı etkinliklerle katılımcılar hem rekabetin hem de eğlencenin tadını çıkaracak.

Etkinlik kapsamında bazı yarışmalar için ön kayıt şartı aranıyor. Vatandaşlar, etkinlik gününe kadar kayıtlarını oluşturabilecek. Kayıt işlemleri, etkinlik.tuzla.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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Festivalde kayıt gerektiren yarış kategorileri ise şöyle:

Yüzme Yarışı Genç Kızlar Kategorisi (14-18 Yaş / 100 Metre)

Yüzme Yarışı Genç Erkekler Kategorisi (14-18 Yaş / 100 Metre)

Yüzme Yarışı Kadınlar Kategorisi (19 Yaş ve Üzeri / 100 Metre)

Yüzme Yarışı Erkekler Kategorisi (19 Yaş ve Üzeri / 100 Metre)

Yağlı Direk Yarışı

Denizde Yürüme Yarışı

Tuzla Belediyesi, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 100. yıl coşkusunu deniz sporları, yarışmalar ve çeşitli etkinliklerle kutlamak isteyen tüm vatandaşları Tuzla Deniz Festivali 3’e davet etti.