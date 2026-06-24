Yeşilay Pendik Basınla Buluştu: Gençler İçin Yeni Projeler Yolda...

Yeşilay Pendik Şube Başkanı Mehmet Aydoğmuş, kahvaltılı basın toplantısında Yeşilay’ın Türkiye genelindeki faaliyetleri ile Pendik’te yürütülen çalışmaları anlattı.

Yerel basın mensuplarının yoğun katılım gösterdiği programda Aydoğmuş, bağımlılıkla mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

YEREL BASINLA BİR ARAYA GELDİ

Yeşilay Pendik Şube Başkanı Mehmet Aydoğmuş, Pendik’te görev yapan yerel basın mensuplarıyla kahvaltı programında buluştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda Yeşilay’ın faaliyetleri, bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve ilçede hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verildi.

Bağımlılığın yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çeken Aydoğmuş, medya kuruluşlarının bu mücadelede önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek basın mensuplarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

“MAHALLEMDE YEŞİLAY PROJESİ BAŞARIYLA SÜRÜYOR”

Pendik’te yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Mehmet Aydoğmuş, belediye ve muhtarlıkların iş birliğiyle hayata geçirilen “Mahallemde Yeşilay” projesinin başarıyla devam ettiğini söyledi.

Aydoğmuş, “Mahallemde Yeşilay projesini belediyemiz ve mahalle muhtarlarımızla iş birliği içerisinde sürdürüyoruz. Proje kapsamında çocuklara ve gençlere yönelik çeşitli oyunlar düzenliyor, bağımlılığı önleyici eğitimler gerçekleştiriyoruz. Amacımız bağımlılık ortaya çıkmadan önce koruyucu ve önleyici çalışmalarla gençlerimizi bilinçlendirmek.” dedi.

105 OKULDA 118 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

Yeşilay’ın eğitim faaliyetlerine büyük önem verdiğini ifade eden Aydoğmuş, okul çalışmalarının her geçen yıl genişlediğini belirtti.

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“Bugüne kadar 105 okulda yaklaşık 118 bin öğrenciye ulaştık. Rehber öğretmenlerimiz ve velilerimizle koordineli şekilde çalışıyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak için eğitim faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.” diyen Aydoğmuş, ailelerin bilinçlendirilmesinin de en az öğrenciler kadar önemli olduğunu vurguladı.

10 BİN YETİŞKİNE EĞİTİM VERİLDİ

Yeşilay’ın yalnızca öğrencilere değil, yetişkinlere yönelik çalışmalar da yürüttüğünü belirten Aydoğmuş, “Bugüne kadar yaklaşık 10 bin yetişkine eğitim verdik. Bağımlılıkla mücadele ancak toplumun tüm kesimlerinin bilinçlenmesiyle başarıya ulaşabilir.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE, DÜNYANIN 70 ÜLKESİNDE FAALİYET GÖSTERİYORUZ”

Yeşilay’ın ulusal ve uluslararası ölçekte önemli bir yapıya sahip olduğunu hatırlatan Aydoğmuş, kurumun faaliyet alanları hakkında şu bilgileri verdi:

“Yeşilay bugün Türkiye’nin 81 ilinde temsilcilikleri bulunan güçlü bir sivil toplum kuruluşudur. Bunun yanında dünyanın 70 ülkesinde faaliyet gösteriyoruz. Türkiye genelinde düzenlenen çeşitli program ve yarışmalarda yüzlerce öğrencimiz yer alıyor. Gençlerimizin sağlıklı bir geleceğe hazırlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

BEŞ TÜR BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Yeşilay’ın beş temel bağımlılık alanında mücadele verdiğini belirten Aydoğmuş, “Tütün, alkol, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele ediyoruz. Özellikle son yıllarda teknoloji, ekran ve sanal kumar bağımlılığı gençler arasında önemli bir risk alanı haline geldi. Bu konuda farkındalık çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz.” dedi.

REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE YATILI TEDAVİ DESTEĞİ

Bağımlılıkla mücadelede yalnızca eğitim ve farkındalık çalışmalarının değil, tedavi süreçlerinin de büyük önem taşıdığını ifade eden Aydoğmuş, Yeşilay’ın rehabilitasyon merkezlerinde yatılı tedavi hizmetleri sunduğunu belirtti.

“Bağımlılıktan kurtulmak isteyen bireylere rehabilitasyon merkezlerimizde destek veriyoruz. İyileşme süreci tamamlanıncaya kadar profesyonel ekiplerimiz eşliğinde hizmet sunuluyor.” diye konuştu.

PENDİK’E GENÇLİK VE DANIŞMANLIK MERKEZİ HEDEFİ

Pendik’e yönelik yeni hedeflerini de paylaşan Mehmet Aydoğmuş, ilçede bir gençlik merkezi ile danışmanlık merkezi açmayı planladıklarını açıkladı.

Aydoğmuş, “Pendik’te gençlerimizin güvenli ve verimli vakit geçirebileceği bir gençlik merkezi oluşturmak istiyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın destek alabileceği bir danışmanlık merkezini de ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. Gençlerimizi ve ailelerimizi yalnız bırakmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Toplantı, yerel basın mensuplarının sorularının yanıtlanmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

METİN YAZICI AYDOĞMUŞ’A KELİMECİ ŞİİR KİTABINI İMZALAYARAK HEDİYE ETTİ

Gazeteci-Yazar Metin Yazıcı, Yeşilay Pendik Şube Başkanı Mehmet Aydoğmuş’a ‘Kelimeci’ adlı şiir kitabını imzalayarak takdim etti.

Aydoğmuş, “Şubemizin etkinlikleri çerçevesinde gençlere yönelik bir söyleşi vermek için değerli yazarımız Metin Yazıcı’yı ve Şehrin Şairleri Şiir Grubunu ağırlamak istiyoruz, bu yönde bir planlamamız var” dedi.