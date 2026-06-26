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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşı açıklaması!

Türkiye Basın Federasyonu'nun gazetecilerle düzenlediği toplantıda konuşan Cevdet Yılmaz gündemdeki konularla ilgili önemli mesajlar verirken memur ve emekli maaşına yapılacak zam konusundaki sorularını da cevapladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşı açıklaması!
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşı açıklaması!

Türkiye Basın Federasyonu'nun gazetecilerle düzenlediği toplantıda konuşan Cevdet Yılmaz gündemdeki konularla ilgili önemli mesajlar verirken memur ve emekli maaşına yapılacak zam konusundaki sorularını da cevapladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur, emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik, böyle bir prensibimiz var" açıklamasında bulundu. Yılmaz en düşük emekli maaşına ilişkin ise; "Bunun kanunla yapılması gerekiyor. O konuda Meclis'imiz gerekli çalışmaları yapacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşı açıklaması!

Türkiye Basın Federasyonu'nun gazetecilerle düzenlediği toplantıda konuşan Cevdet Yılmaz gündemdeki konularla ilgili önemli mesajlar verdi.Yılmaz, temmuz ayında memur ve emeklilere yönelik refah payı verilip verilmeyeceğine yönelik, "Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur, emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik, böyle bir prensibimiz var. En düşük emekli maaşı ile ilgili kanun yapılması gerekiyor. O konuda Meclis'imiz gerekli çalışmaları yapacaktır." dedi.

"ENFLASYONLA MÜCADELE GÜÇ KAZANACAK"

Yılmaz, bu yazı işaret ederek, İran-ABD savaşının etkilerinin ortadan kalkmasıyla enflasyonla mücadelenin güç kazanacağını ifade etti.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

Yılmaz, 'Terörsüz Türkiye' konusunda yasal düzenlemeler hakkında "Bu döneme yetişsin diye bir gayret var. Meclis'e gelecek bu yasa. Komisyonda, genel kurulda tartışmalarla son halini almış olacak" dedi.Yeni anayasa konusunda kendi başkanlığında 20'den fazla toplantı yaptıklarını söyleyen Yılmaz, "Kendi mutfağımızda bu hazırlığımızı yapıyoruz, bakış açılarımızı geliştiriyoruz" dedi. Yılmaz, çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını belirtti.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Yılmaz, "20'den fazla toplantı yaptık benim başkanlığımda. Kendi mutfağımızda bu hazırlığımızı yapıyoruz, bakış açılarımızı geliştiriyoruz. Çalışma tamamlanınca Cumhurbaşkanımıza sunacağız." ifadelerini kullandı.

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