Pendik Belediyesi Dört Yeni Projeye Başlıyor

Pendik Belediyesi dört yeni projeye daha imza atarak “Pendik Koru Ödev ve Eğitim Merkezi”, “Sülüntepe Eğitim Merkezi”, “Kavakpınar Spor ve Oyunlu Eğitim Merkezi” ile “Çamçeşme Semt Merkezi”nin yapımına başlıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul’da ilçe belediyeleri içinde yüzde 40,4’lük yatırım oranıyla birinci olduklarını hatırlatarak; “Yatırımlarda birinciyiz. Projelerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Eğitimden spora, sağlıktan sosyal hizmetlere kadar farklı alanlarda hizmet verecek bu tesislerimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Pendik Belediyesi 7’den 70’e her yaştan Pendiklinin faydalanabileceği dört yeni projeye imza atıyor. “Pendik Koru Ödev ve Eğitim Merkezi”, “Sülüntepe Eğitim Merkezi”, “Kavakpınar Spor ve Oyunlu Eğitim Merkezi” ile “Çamçeşme Semt Merkezi”nin projeleri hayata geçmek için gün sayıyor. Yeni projelerle birlikte farklı mahallelerde çocuklar, gençler ve vatandaşlar için yeni kullanım alanları oluşturulması hedefleniyor.

Başkan Ahmet Cin: “Projelerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz”

Belediye Başkanı Ahmet Cin Çamlık, Sülüntepe, Kavakpınar ve Çamçeşme Mahallelerine yapılacak yatırımların şimdiden hayırlı olmasını dileyerek; “Yatırımlarda birinciyiz. Projelerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Eğitimden spora, sağlıktan sosyal hizmetlere kadar farklı alanlarda hizmet verecek bu tesislerimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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Pendik Koru Ödev ve Eğitim Merkezi

Pendik Koru’da hayata geçirilecek Ödev ve Eğitim Merkezi, 500 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Merkezde kütüphane, idare binası ve kantin bulunacak. Proje, öğrencilerin eğitim faaliyetlerini destekleyecek bir merkez olarak hizmet verecek.

Sülüntepe Eğitim Merkezi

Sülüntepe Eğitim Merkezi, 640 metrekarelik inşaat alanında hizmet verecek. Merkezde sınıfların yanı sıra yemekhane ve idare binası yer alacak. Proje ile mahalledeki eğitim faaliyetleri için yeni bir alan oluşturulacak.

Kavakpınar Spor ve Oyunlu Eğitim Merkezi

Kavakpınar Spor ve Oyunlu Eğitim Merkezi ise 881 metrekare toplam inşaat alanına sahip olacak. Merkezde eğitim odası, minder oyunları odası, okçuluk alanı, jimnastik odası ve e-spor oyun odası bulunacak. Proje, çocuk ve gençlerin farklı spor ve eğitim faaliyetlerinden yararlanabileceği çok yönlü bir merkez olarak planlanıyor.

Çamçeşme Semt Merkezi

Çamçeşme Semt Merkezi, 1962 metrekare toplam inşaat alanıyla 4 proje arasında en geniş kullanım alanına sahip olacak. Merkezde muhtarlık, Aile Sağlığı Merkezi, çok amaçlı salon, 4-6 yaş kreş, kurs merkezi, gastronomi alanı ve ödev evi yer alacak.