Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?

Altın rallisinin ardından kâr satışları başladı. Uzmanlar, mali harcamaların kontrolden çıkmasının finansal istikrarı tehdit edebileceğini ve bu durumun altın fiyatlarını etkileyebileceğini ifade ediyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?

1 7 Altın rallisinin ardından kâr satışları başladı. Uzmanlar, mali harcamaların kontrolden çıkmasının finansal istikrarı tehdit edebileceğini ve bu durumun altın fiyatlarını etkileyebileceğini ifade ediyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL? 2 7 4.525 dolar ile son dönemin en yüksek seviyesine ulaşan spot altın, sert yükselişin ardından gelen kâr realizasyonlarıyla gerilemeye başladı. 3 7 Perşembe günü spot altının ons fiyatı yüzde 0,6 düşüşle 4.495,69 dolara indi. Gram altın yüzde 0,6 düşüşle 6922 TL seviyesine geriledi. Spot gümüş yüzde 0,2 primle 67,07 dolar seviyesine yükseldi. 4 7 YÜKSELİŞTE ABD HAZİNE MÜDAHALESİ VE MALİ BORÇ ETKİLİ OLDU Altın fiyatlarındaki son dalgalanmada, ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvillerde likiditeyi desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği geri alım miktarını iki katına çıkarma kararı belirleyici oldu. ABD-İsrail savaşı ve buna bağlı enerji fiyatı riskleri sebebiyle tahvil faizlerinde yaşanan tırmanış, Hazinenin bu hamlesiyle duruldu. Tahvil getirilerinin düşmesi ve ABD dolarının son üç ayın en düşük seviyelerine gerilemesi, altın rallisini ivmelendirdi. 5 7 Öte yandan, ABD’nin toplam kamu borcunun ilk kez 40 trilyon doları aşması da altının uzun vadeli görünümünü destekliyor. Uzmanlar, kontrolden çıkan mali harcamaların ve borç yükünün finansal istikrar endişelerini tetikleyerek güvenli liman talebini canlı tuttuğunu belirtiyor. 6 7 TEKNİK SEVİYELER VE FED BEKLENTİLERİ Analistler, sert hareketlerin ardından piyasada bir "sindirme" sürecinin yaşanmasının doğal karşılanması gerektiğini vurguluyor. Fiyatlamalarda 4.400-4.500 dolar bandı kritik eşik olarak takip edilirken, 4.500 doların üzerinde kalıcı bir tutunmanın yeni rekorları beraberinde getirebileceği değerlendiriliyor. Bu seviyenin altına inilmesi ise geri çekilme riskini artırıyor. 7 7 Gözler aynı zamanda Fed’in faiz patikasında. Tutanaklarda bazı yetkililerin faiz artışına açık olduğu görülse de piyasalar Eylül ayında yüksek ihtimalle faizlerin sabit tutulacağını öngörüyor. Düşük faiz beklentileri ve zayıf dolar altın lehine çalışmayı sürdürürken, yükselen petrol fiyatlarının yaratabileceği enflasyonist baskı temel risk unsuru olarak öne çıkıyor.



