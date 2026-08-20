İnfluencer olma çılgınlığı sınır tanımadı: İki çocuğunu gözler önünde yaktı!

Görüntülerin devamında, genç kadının yere yığdığı kıyafetlerin üzerine yanıcı bir sıvı döktüğü ve eşyalar büyük bir alev topuna dönüşürken bu anları büyük bir neşeyle izlediği tespit edildi. Meydana gelen bu kasti yangın üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.