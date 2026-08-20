Teröristbaşı Öcalan'dan Özel'e fena gönderme: Silivri'den değil, İmralı'dan geçer

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, DEM Parti İmralı heyeti ile gerçekleştirdiği görüşmede, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e mesaj göndererek, "Demokrasinin yolu Silivri'den değil, İmralı'dan geçer." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti ile yaptığı görüşmede YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e "Terörsüz Türkiye" adı verilen süreçle ilgili seslendiği öğrenildi.

"DEMOKRASİNİN YOLU SİLİVRİ'DEN DEĞİL İMRALI'DAN GEÇER"

Medyascope'tan Ruşen Çakır'ın haberine göre; 1 Ağustos'ta gerçekleşen görüşmede İmralı heyeti, Özgür Özel'in "çerçeve yasa" ile ilgili tavrını gündeme getirdi.

İmralı heyetinin "Özgür Özel’in bir açıklaması oldu. Sürece destek veriyordu. Kürt sorunu kendileri açısından stratejik bir konu ama önce yasayı görmek istediklerini belirtiyorlar." ifadelerine karşılık teröristbaşı Öcalan şunları söyledi:

"Özgür Bey'e özel selamlar. Bir yetkilisi Meclis İzleme Kurulu'na katılmalı. Ben bu kurulu CHP için dayattım. 'Acaba bizi mi tasfiye ediyorlar, Cumhur İttifakı ile birleştiler, bizi mi yok edecekler?' diyorlar ya... Her gün hukuk ve demokrasi diyorlar ya. Bunun yolu bu çalışmadan geçer. Biz AKP'lilerle değil, devletle demokratik hukuk çözümünü tartışıyoruz. 'Hukuk ve demokrasi kanalını açmak herkes için, hele sizin için son şanstır' demelisiniz. Demokrasinin yolu Silivri'den değil, İmralı'dan geçer."

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KÜRT SİYASİ HAREKETİ YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Çerçeve yasa çıkmadan 9 gün önce yapılan bu görüşmede Öcalan, yasa çıktıktan sonra HDP'nin yapısında da değişiklikler olacağını şu ifadelerle aktardı:

"Yasa çıkarsa tüm örgüt formatımız değişmek zorunda. HDP kurulduğunda böyle bir durum yoktu, bu akla bile gelmiyordu. 2013 yılında bir diyalog kapısı açıldı ve bu HDP'yi doğurdu. Bu süreç tümüyle örgütsel yapımızı, ideolojik programımızı gözden geçirmeyi gerektirir. Yasadan sonra tüm hareket planlarımızı, siyasi çalışmalarımızı yasayla uyarlı hale getirmek için görüşmeler yapacağız. Benim şimdi organize edeceğim hareket, Demokratik Toplum ve Cumhuriyet hareketidir. Eskiden bağımsızlıkçıydık. Artık siz engelleseniz bile cumhuriyetçi olacağız. Bunun hem tarihsel hem de toplumsal zemini var. Çünkü Kürtler henüz cumhuriyete katılmamış."

Kaynak: Haber7

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