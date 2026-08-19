Loca savaşını kim kazandı? Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki dava hakkında mahkeme kararını verdi

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Acun Ilıcalı, Başkan Aziz Yıldırım'ın sezon başında geri aldığı locası için açtığı davada istediği sonucu aldı. Mahkeme, locanın Ilıcalı'ya iade edilmesine ve 2026-2027 futbol sezonunun sonuna kadar üçüncü kişilere satılmasının veya devredilmesinin ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine karar verdi.

Fenerbahçe'de sezon başında dikkat çeken bir loca gelişmesi yaşandı. Başkan Aziz Yıldırım'ın aldığı karar doğrultusunda eski yönetici Acun Ilıcalı'ya ait loca geri alındı. Ilıcalı, yaşanan gelişmenin ardından konuyu yargıya taşıyarak locasının kendisine iade edilmesi için dava açtı.

MAHKEMEDEN ILICALI LEHİNE KARAR

Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda locanın Acun Ilıcalı'ya iade edilmesine karar verdi. Ayrıca locanın 2026-2027 futbol sezonunun sonuna kadar üçüncü kişilere satılması veya devredilmesi ihtiyati tedbir yoluyla engellendi. Kararın ardından Acun Ilıcalı, locasını kullanma hakkını yeniden elde etti.

NE OLMUŞTU?

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığına seçilmesinin ardından Chobani Stadyumu'ndaki locaların kiralama bedellerini incelemeye almıştı. Yapılan incelemelerin ardından bazı locaların ücretleri arasında ciddi farklılıklar bulunduğu belirtilmiş ve Acun Ilıcalı'nın sahanın tam ortasında bulunan locası iptal edilmişti. Yönetim, söz konusu locayı “Fenerbahçe Başkanlık Locası” haline getirerek bundan sonra, ücretini ödemek şartıyla, görevdeki Fenerbahçe başkanına tahsis etme kararı almıştı. Acun Ilıcalı da o dönem locasının elinden alındığını doğrulamıştı.

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