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Pegasus yolcuları o, tarihlerde yurt dışına ucuz uçacak!

Yurt dışına seyehat edenler için kaçırılmayacak kampanya: Pegasus yurt dışı uçak biletlerine yönelik kampanya yaptı. İşte ayrıntılı bilgiler...

Pegasus yolcuları o, tarihlerde yurt dışına ucuz uçacak!
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Yurt dışına seyehat edenler için kaçırılmayacak kampanya: Pegasus yurt dışı uçak biletlerine yönelik kampanya yaptı. İşte ayrıntılı bilgiler...

Pegasus'tan ucuz yurt dışı bilet kampanyası

Pegasus yurt dışı uçak biletlerine yönelik kampanya yaptı. 11 Euro + vergilerden başlayan fiyatlardan biletler satılacak.

Pegasus yolcuları o, tarihlerde yurt dışına ucuz uçacak!

Pegasus Sevgililer Günü’ne özel yurt dışı uçuşlarım 11 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu. 13-14 Şubat’ta bilet alanlar 1 Mart - 30 Haziran 2025 tarihlerinde seyahat edebilecek.

Kampanya ile ilgili ücret sınıfından sunulan koltuk adedi sayı ile sınırlı olup toplam 200 bin adet olarak belirlendi.

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