Berat Kandili mesajları en güzel sözlü, resimli | Anlamlı, hadisli, uzun kısa, Berat Kandili mesajları Facebook, Whatsapp

* Mevlana derki; bitkinin güzelliği tohumdaysa insanın güzelliği de kalbindedir. Kalbi temiz olan tüm sevdiklerime hayırlı kandiller dilerim. Selam ve dua ile Berat Kandiliniz Mübarek olsun.

* Mübarek Beraat kandilinizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Berat Kandiliniz mübarek olsun!

* Ne güzel diyor Hz Ömer: 'Ben derdimi ne dostuma söylerim ne de düşmanıma. Zira dostum üzülür düşmanım sevilir. Beni en iyi Rabbim bilir deyip Allah’ıma sığınırım.' Bu günde Allah'a sığınmak ve bağışlanmak dileğiyle Berat kandiliniz mübarek olsun. Hayırlı Kandiller.

* Ne zaman ki iyiliklerimiz keşkelerimizden önde gider; O zaman hayatı yaşarız. Oysa çoğumuzu hayat yaşıyor. İyiliklerle dolu bir yaşam dileğiyle iyi kandiller.

* Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbi'ne kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku, Allah indinde misk kokusundan daha hoştur. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun...

* Oruçlu olan kimse, bir kimsenin aleyhinde bulunmadıkça veyahut eza ve cefa yapmadıkça, ta orucunu bozuncaya kadar ibadettedir. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun...

* Öyle bir insan ol ki akıllar dursun, ona buna değil Allah’a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun Berat Kandili mübarek olsun.

* Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. (İsra 80) Berat Kandiliniz mübarek olsun.

* Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.(İbrahim 40) Berat Kandilimiz mübarek olsun.

* Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana babamı ve inananları bağışla. (İbrahim 41) Berat Kandiliniz Hayırlı Olsun.

* Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 16) Berat Kandiliniz mübarek olsun.

* Ramazan’ın müjdecisi, Şaban ayının yarısı gecesi, Berat Kandiliniz mübarek olsun.

* Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.

* Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün Melekler sizinle, Dualarınız Kabul Kadir Geceniz Mübarek Olsun.

* Tüm İslam âleminin Berat Kandili kutlu olsun. Böyle mübarek bir günde tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle. Herkese hayırlı günler…

* Tüm İslam âleminin mübarek Berat kandilini kutluyor, bu gecenin hayır ve bereketiyle hepimizi iç huzura eriştirmesini Yüce Allahtan diliyorum… Kandiliniz mübarek olsun…

* Uykuyu kabre, gururu mahşere, zevki cennete bırakan ve nefislerini satıp, cenneti alanların kervanında olma dileğiyle. Berat Kandilin mübarek olsun.

* Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Beraat kandiliniz mübarek olsun.

* Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle kandilinizi kutlarım.

* Ya Rabbi bizleri dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan, sabreden ve şükredenlerden eyle. İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle. (Âmin) Hayırlı, nurlu kandiller.

* Ya Rabbi lisanlarımızı yalandan, gıybetten, Senin sevmediğin, bütün kirli sözlerden temizle. (Âmin) Berat Kandilimiz Mübarek Olsun.

* Ya Rabbi! Bizleri büyük küçük hatalardan, emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır. (Âmin) Hayırlı kandiller.

* Ya Rabbi! Elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun. (Âmin) Berat Kandilimiz Mübarek olsun.

* Ya Rabbi! Senden kalplerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de hulus istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahseni takvim sırrını duyur. (Âmin) Hayırlı Kandiller.

* Ya Rabbim sen biz kullarının dualarını kabul, hakkımızda hayırlısını nasip eyle. Âmin. Berat kandiliniz mübarek olsun.

* Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

* Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

* Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır Berat kandiliniz mübarek olsun.



* Yitirilmiş ve özlemle beklenen umutlara elçilik edecek bu gecede, en ulaşılmaz gördüğün hayallerine, parlak güneşin doğması dileğiyle. İyi kandiller. Berat Kandilin mübarek olsun.

* Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek kandil gecenizi kutlarım Allah’a emanet olun. Sağlıklı, mutlu kandiller dilerim. Berat Kandilin mübarek olsun.

* Yüreklerin bir attığı duaların gökyüzüne yükseldiği mübarek Berat Kandilinizin hayırlara vesile olmasını ve ömrünüzün sağlık, huzur ve iman dolu geçmesini dilerim.

* Yüzünden gülücük, kalbinden sevgi, bedeninden sağlık, çevrende dostluk, ömründen huzur ve neşe eksik olmasın kandillerin hep kutlu olsun.