Naci Görür'den korkutan açıklama: O, ilimizin zemini çürük çıktı! 7 ve üzerinde deprem üretebilir, işte önemli detaylar...

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenen "Çanakkale'nin Depremselliği ve Deprem Dirençli Çanakkale" programında konuşan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Negatif bir şey söylemek istemiyorum ama Çanakkale'nin zemini çürük." uyarısında bulundu.

Asrın felaketi olarak adlandırıla Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Çifte felaketin ardından gözler olası Marmara depremine çevrilirken Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenen "Çanakkale'nin Depremselliği ve Deprem Dirençli Çanakkale" programında konuşan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir uyarı geldi.

Çanakkale'nin depreme dirençli bir kent olmadığını belirten Prof. Dr. Görür, depreme dirençli bir kent olması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

''DUA İLE DEPREMİ DURDURURSANIZ BİZİ DE ÖLDÜRÜRSÜNÜZ''

Sık sık gittiği Anadolu'da, "Oğlum bu depremler ne zaman bitecek. Allah göstermesin." denildiğini hatırlatan Naci Görür, şunları kaydetti;

"Duaya gerek yok, eğer dua ile depremi durdurursanız bizi de öldürürsünüz. Neden? Çünkü depremler dünyanın kalp atışlarıdır, nabız atışlarıdır. Eğer dünyada deprem olmazsa, dünya ölü bir gök cismine döner. Hepimiz ölürüz. Onun için şaşırıp da dua etmeyin 'Allah'ım şu depremleri durdur' diye. Depremlerde bizim ölmememizin yolu, deprem dirençli kentlerden geçer."

''İSTANBUL'U 25 SENEDE DEPREME HAZIRLAYAMADIK''

Türkiye'de deprem dirençli kentler oluşturulabileceğinin altını çizen Naci Görür, "Biz İstanbul'u 25 senede depreme hazırlayamadık. Bu kadar zaman içinde bütün Türkiye'yi depreme hazırlardık. Çok net. Bunun için mühendisimiz, bilim adamımız, organizasyonumuz, paramız var. Olmayan ne biliyor musunuz? Niyet. Niyetimiz yok. Nasıl yapacağımızı bilmediğimiz gibi değişik şeyler oluyor. Tek vücut olarak bir şeye karar vermiyoruz." dedi.

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Ülke genelinde deprem dirençli kentlerin oluşturulması için yapılması gerekenleri anlatan Naci Görür, bu noktada kentlerde yerel yönetimlere ve valiliklere önemli görevler düştüğüne dikkati çekti.

Çanakkale'yi tehdit eden fay sistemlerine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Görür, kentin il sınırlarının karelere bölünüp, her karenin ortasına en az 30 metre sondaj yapılarak karotlar alınması ve bunların laboratuvarda incelenmesi önerisinde bulundu.



''ÇANAKKALE'NİN ZEMİNİ ÇÜRÜK''

Çanakkale'nin jeolojik yapısını harita üzerinden anlatan Naci Görür, sözlerine şöyle devam etti:

"Kuzeyinde ve güneyinde dağlık, sağlam alanlar var. Çanakkale'nin bulunduğu yer iki dağlık kesimin arası tamamen çürük zeminden, alüvyondan meydana gelmiş suyu bol bir alan. Haliyle topografya uygun olduğu için bütün kentleşme de bu bölgede. Dağlardan inen alüvyal yelpazelerin önüne kentlerinizi kurmuşsunuz. Negatif bir şey söylemek istemiyorum ama Çanakkale'nin zemini çürük. Hiç kendinizi aldatmayın. Çanakkale'nin sağlam olan yeri kuzey ve güneyindeki dağlık alanlar."

''7 VE ÜZERİ DEPREM ÜRETEBİLİR''

Çanakkale'nin Kuzey Anadolu fayının her iki kolu tarafından çevrelendiğini belirten Naci Görür, "İkisi de aktif. Güney kolu, daha yavaş uzun zamandır enerji biriktiren bir kol. Kuzey Anadolu fayında zaten deprem bekliyoruz Marmara Bölgesi'nde. Siz bu iki kolun ortasında, üstelik çürük bir zeminde oturuyorsunuz. Bu fayların her biri 7 ve üzerinde deprem üretebilir." dedi.

''GELİŞİRSE ANADOLU'YU RAHATSIZ EDEBİLİR''

Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınasına ilişkin sorularını yanıtlayan Naci Görür, deprem fırtınasının nedeninin Afrika levhasının, Anadolu-Ege levhasının altına dalması, üstteki Anadolu levhasının gerilmesi ve lavların deniz tabanına çıkması olduğunu belirtti.



EGE DENİZİ'NDEKİ DEPREM FIRTINASI

"Bu çok evrilir, gerçekten gelişirse Anadolu'yu rahatsız edebilir. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum.'' diyen Naci Görür, ''Bu tür deprem fırtınaları oldu, belli süre devam edip ondan sonra duruyor. Öyle olacağını düşünüyorum. Ama çok büyük depremlere neden olursa, bizim kıyılarımızda çürük bina yıkımına, tsunamiye neden olur. Aksi halde pek bir sorun olacağını zannetmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Volkanik patlama yaşanması halinde oluşacak toz bulutunun atmosferde güneş ışığını dahi kapatabildiğine, kimyasal özellikleri nedeniyle de insan sağlığı açısından zararlı olduğuna dikkati çeken Naci Görür, yapılan araştırmalar neticesinde volkanik bir patlama belirtisinin gözlenmediğini, bunun spekülatif bir söylem olduğunu belirtti.



DENİZ SUYUNUN ÇEKİLMESİ

Son günlerde yaşanan deniz suyu çekilmesine de değinen Naci Görür, "Depremler ile deniz çekilmelerinin hiç ilgisi yok. Deniz çekilmesi depremde, tsunami geleceği zaman olur. Bugünkü deniz çekilmesi tamamen klimatolojik nedenlerledir. Bazı yerlerde atmosferik olaylar denizlerin çekilmesine ve yükselmesine neden olurlar. Bunun tektonik hareketlerle bir ilgisi yok." dedi.

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