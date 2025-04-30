Pakistanlı bakandan kritik sözler: Hindistan 24 saat içinde saldıracak!

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan'ın 24 ila 36 saat içinde Pakistan'a askeri harekat düzenleme niyetinde olduğuna ilişkin istihbarat aldıklarını bildirdi.

Pakistan Federal Enformasyon ve Yayıncılık, Ulusal Miras ve Kültür Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan'ın gelecek 24 ila 36 saat içinde askeri harekat düzenleme niyetinde olduğuna ilişkin güvenilir istihbarat edindiklerini açıkladı.

BAKAN TATAR’DAN FLAŞ AÇIKLAMA: HİNDİSTAN 24 SAAT İÇİNDE SALDIRACAK!

Bakan Tarar, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesindeki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tarar açıklamasında, "Pakistan, Hindistan'ın Pahalgam olayını bahane ederek önümüzdeki 24 ila 36 saat içerisinde askeri harekat düzenlemeyi planladığına dair güvenilir istihbarata sahip. Her türlü saldırganlığa kararlılıkla karşılık verilecektir. Bölgede ortaya çıkabilecek potansiyel felaketlerden Hindistan'ın tamamen sorumlu olacağı belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

“SORUMLULUK HİNDİSTAN’A AİT”

Pakistan'ın, bu saldırının bağımsız bir komisyon tarafından soruşturulması teklifini Hindistan'ın reddettiğini aktaran Tarar, "Ancak ne yazık ki Hindistan, akıl yolunu izlemek yerine, tüm bölge için felaket sonuçları olacak tehlikeli çatışma yoluna girmeye karar vermiş gözükmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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Hindistan'ın herhangi bir saldırısına "kesin ve kararlı" bir şekilde yanıt verileceğini yineleyen Tarar, "Uluslararası toplum, bunun sonuçlarının sorumluluğunun doğrudan Hindistan'a ait olduğu gerçeğini unutmamalıdır." ifadesine yer verdi.

PAHALGAM'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

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