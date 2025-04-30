Üşümezsoy'dan şok deprem uyarısı: Marmara nefes aldı, Tokat tedirgin!

Üşümezsoy'dan şok deprem uyarısı! İstanbul'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremi yaklaşık 20 gün önceden öngören Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara için önemli açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy,

"Marmara'da Deprem Tehlikesi almadı"

Üşümezsoy'dan şok deprem uyarısı! İstanbul'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremi

yaklaşık 20 gün önceden öngören Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara için önemli açıklamalarda

pulundu. Üşümezsoy, "Marmara'da Deprem Tehlikesi almadı. Büyükçekmece ile Yeșilköy arasında, Avcılar gibi bir sirt var. Buradan geçen bir fay gösteriyorlardı, ama böyle bir fay yok. Risk taşıyan tek fay, Kumburgaz-Büyükçekmece arasındaki 30 kilometrelik fay. Bu fay kırıldı ve stres boşaldı. Adalar fayinda deprem göstergesi sıfir. Artık başka deprem tehlikesi kalmadı." diyerek rahatlattı.

Ancak ünlü jeolog, dikkatleri başka bölgelere çevirerek izmir Karaburun, Kütahya ve özellikle Tokat/Kazova bölgelerinde olası bir deprem riskine işaret etti. Silivri depremini doğru tahmin etmesiyle tanınan Prof.Dr. Üșűmezsoy, 23 Nisan'daki 6.2 büyüklüğündeki sarsıntının, Marmara'daki son büyük deprem olduğunu iddia etti.

TOKAT/KAZOVA BÖLGESİNE DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul ve Marmara için rahatlatan açıklamalar yapan Prof. Dr. Şener Uşümezsoy, yeni bir uyarıda bulunarak dikkatleri üç önemli bölgeye çekti: "Izmir Karaburun, Kütahya ve Tokat/Kazova bölgelerine özellikle dikkat edilmeli."

Haberin Devamı

Neşe Karaböcek 'Enişte olayını' kitabında yazdı: Kardeşi Gülden Karaböcek için bakın ne dedi?

İBB operasyonda gözaltına alınan 48 kişiden 18'i tutuklandı: Aralarında Dilek İmamoğlu'nun abisi de var!

Battım, bittim demişti! İbrahim Tatlıses'in mal varlığı dudak uçuklattı