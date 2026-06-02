Özgür Özel'in parti grubunda ağzının ayarı kaçtı: Göbek atıyor yavşaklar

Parti grubunda açıklamalarda bulunan Özgür Özel, Vefat eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında ortaya atılan iddialar üzerine, açtı ağzını yumdu gözünü...

Parti grubunda açıklamalarda bulunan Özgür Özel, Vefat eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında ortaya atılan iddialara değinirken "Ölüm döşeğinde, ameliyatta, ölünce kabrinde namusuna iftira atanlar şimdi gidiyorlar o partide göbek atıyor yavşaklar" dedi.

TBMM’de CHP grup toplantısına ilişkin günlerdir süren belirsizlik, saat 13.30’da başlayan oturumla sona erdi. Özgür Özel, Meclis’te gerçekleştirilen grup toplantısında konuşmasına başladı.

KONUŞMASI SIRASINDA AĞZININ AYARI KAÇTI

CHP'deki sürece ilişkin açıklamalarda bulunan ve isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Özgür Özel, konuşmasının bir yerinde kendini tutamayarak ağzını bozdu.

"GÖBEK ATIYOR YAVŞAKLAR"

Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay'ın hayatını kaybettikleri süreçte yaşananlara atıfta bulunan Özel,

"Ferdi Zeyrek, elektrik çarpması sonucu canıyla uğraştığı o gün Yeni Akit gazetesinde 'çarpıldı' diye dalga geçen, o karikatürü çizen kadın biz gittik diye CHP Genel Merkezi'nde çikolata dağıtıyor baba evinde. Evladımız Gülşah'a ölüm döşeğinde, ameliyatta, yoğun bakımda, ölünce, kabrinde namusuna iftira atanlar şimdi gidiyorlar o partide göbek atıyor yavşaklar" ifadelerine yer verdi.

Özgür Özel ve 5 milletvekili hakkında rüşvet fezlekesi!

