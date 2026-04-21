Özgür Özel'den fena gaf: 71 bin İsrailli bebek öldü!

Ataşehir Belediyesi önünde düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel dikkat çeken bir gafla, "Savaşta 71 bin tane İsrailli bebek öldü, kadın öldü, çocuk öldü.” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir'de düzenlediği mitingde, İsrailli siyasiler tarafından tehdit edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile 'dost' olduğunu öne sürüp, "Hafta sonu herkes sevdikleriyle beraberdi, ben dostum Pedro Sanchez ile birlikte İspanya'daydım. Erdoğan da dostu Netanyahu'yla..." ifadelerini kullandı.

Geçmişte Hamas'ı terör örgütü ilan etmesiyle bilinen Özel, sözlerinin devamında büyük bir skandala imza attı. Özel, terör devletinin Gazze'de katlettiği bebekleri 'İsrailli' olarak niteledi.

Burada toplanan partililere seslenen CHP Genel Başkanı, konuşmasının bir yerinde İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımdan bahsetmek istedi.

Konuşmasına İspanya'da Pedro Sanchez ile olan dostluğuna atıf yaparak başlayan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da ABD Başkanı Donald Trump ile olan yakın diplomatik diyaloğu nedeniyle "Dostumun dostu, dostumdur" üzerinden Netanyahu'ya bağlamaya çalıştı.

Fakat Özel konuşmasının devamında "Savaşta 71 bin tane İsrailli bebek öldü, kadın öldü, çocuk öldü." ifadelerini kullandı.

Özel'in ifadeleri duyanlarda şaşkınlık yarattı.

Özel'in yanında bulunan isimlerin de bu sözlere tepkisiz kalması dikkatlerden kaçmadı.

