  3. Altında düşüş devam ediyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın, 22 ayar altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL

Altında düşüş devam ediyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın, 22 ayar altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL

Altında düşüş devam ediyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın, 22 ayar altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL
Hürmüz Boğazı'na uygulanan ambargonun kalkmaması ve ABD, İran restleşmesinin etkisi piyasaları vuruyor. Altın fiyatlarında düşüş devam ederken yatırımcısı yakından takip ediyor. Altın düşecek mi? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın, 22 ayar altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları son dakika gidişatı, anlık ve canlı olarak ekonomi verilerine yansıyor. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar altın, ons altın ve Cumhuriyet altını fiyatları, 21 Nisan 2026 Salı günü altın alım satım işlemi olan vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Altın fiyatları, yeni haftaya düşüşle başladı. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na uyguladığı ambargoyu kaldırmaması sebebiyle İran, boğazı tekrar kapattı. Artan enerji fiyatları ve yükselen dolar endeksi ile de altın fiyatları güne düşüşle başladı. Geçtiğimiz hafta da Petrol tedarikine ilişkin endişelerin azalmasıyla enflasyonist baskıların hafifleyeceğine ve faiz indirimlerine zemin oluşacağına yönelik iyimserlik, altın fiyatlarını destekledi. Bununla birlikte ONS altın haftayı yüzde 1,8 artışla tamamladı. 21 Nisan Salı yeni işlem gününde ise gram altın açılışı 6.924 TL'de yaparken, ONS altın da 4.793 dolar seviyelerinden güne başladı. Çeyrek altın ise 11.461 TL'den günün açılışını yaptı. Kapalı Çarşı ve serbest piyasada altın fiyatları canlı grafiği de yatırımcıların ve birikimi olanlar tarafından mercek altına alındı. Peki 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın, 22 ayar altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL ediyor? İşte 21 Nisan 2026 Salı altın fiyatları canlı ve anlık takip ekranı...

Kapalı Çarşı ve serbest piyasa altın fiyatları, 21 Nisan 2026 anlık ve canlı tablo ile vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Altın fiyatları tablosu ile gram altın, çeyrek altın, has altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları merak ediliyor. Dünya petrol tedariğinin yüzde 20'sinin sağlandığı Hürmüz Boğazı'nın tekrar kapatılması, altında da düşüşe yol açtı. Ancak daha sonra altın kayıplarının bir kısmını geri aldı. Diğer taraftan uzmanlar, sonraki süreçte altın fiyatlarında hız bir toparlanmanın olabileceğini ifade ediyor. Peki 1 çeyrek altın, 1 gram altın, Külçe altın, has altın, gremse altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu?

'HIZLI BİR TOPARLANMA OLABİLİR'

Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Memiş "Borsalarda satışların devam etmesi, özellikle petrol karşısındaki varlıkların satıcılı bir şekilde haftaya başlamasıyla birlikte bu satışların çok kalıcı olmasını beklemiyorum" diyerek yarın tekrar hızlı bir toparlanmayla yükselişlerin devam etmesini beklediğini ifade etti.

Memiş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu düşüşler çok kalıcı olmayabilir, piyasalar düşüş yönlü çok refleks vermek istemiyor. Özellikle bundan sonraki süreçlerde biraz daha toparlanma isteğinin ön planda olduğunu gözlemliyoruz.

Gelebilecek pozitif yönde haber akışları ons altın tarafının 5.200 dolar seviyesinde, gram altının da tekrar 7.000 lira seviyesinin üzerine atmasına neden olacaktır. O yüzden düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz.

Bu hafta küresel piyasalarda, yurtiçi piyasalarda açıklanacak önemli bir ekonomik veri ajandamız yok. Yine gözümüz kulağımız Orta Doğu'da olacak.

Tabii ki Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından dolayı negatif bir haftaya başladık, satıcılı bir piyasa var. Özellikle değerli metaller tarafında satışların devam ettiğini gözlemliyoruz.

Ancak yarın ve yarından sonraki süreçlerde hızlı bir toparlanma karşımızda olabilir. Çok kalıcı olmayan düşüşler aslında yatırımcılara bu hafta bir fırsat verdiğini söyleyebilirim."

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:6.895,84 TL

Gram altın satış fiyatı:6.896,76 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış fiyatı:11.230,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:11.344,00 TL

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış (USD) fiyatı:4.781,42 USD

Ons altın satış (USD) fiyatı:4.781,95 USD

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış fiyatı:44.397,45 TL

Tam altın satış fiyatı:45.269,38 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı:44.757,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı:45.151,00 TL

22 AYAR ALTIN NE KADAR?

22 Ayar altın alış fiyatı: 6.259,12 TL

22 Ayar altın satış fiyatı: 6.535,74 TL

KAPALI ÇARŞI GRAM ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Kapalı Çarşı gram altın alış fiyatı: 6.906,18 TL

Kapalı Çarşı gram altın satış fiyatı: 6.907,02 TL

