Böcek ailesi davasında ilk duruşma başlıyor: 6 sanık hesap hakim karşısında!

Böcek ailesinin Almanya'dan İstanbul'a tatile geldikleri otelde kimyasal maddeden zehirlenip yaşamını yitirmesine ilişkin dava bugün başlıyor. Yargılanan 6 kişi hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Hatırlanacağı üzere 2025 yılının kasım ayında Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen Böcek ailesi zehirlenerek hayatını kaybetmişti.

Böcek ailesi faciasında aile üyelerinin kanında, mide içeriğinde ve yedikleri gıdalarda zehir bulunmadı.

Olayın, böcek ilacında kullanılan fosfin gazı zehirlenmesinden kaynaklanmış olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Ailenin kaldığı otelde “haşere” ilaçlaması yapıldığı ve bu ilaçlama yüzünden hayatlarını kaybettikleri iddia edilmişti. İhmaller zincirine kurban giden Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada şüpheliler ilk kez bugün hâkim karşısına çıkacak.

6 KİŞİ HAKKINDA 22,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

“Zehirlenme” şüphesiyle gündeme gelen olay kapsamında, 5’i tutuklu toplam 6 sanık İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez savunma verecek.

İLAÇ FİRMASI BİR ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU

Böcek ailesinin ölümüne neden olan ilaç firmasının daha önce de 3 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı.

Çocuğun babası, yaptığı açıklamada "Olaylar medyaya yansıyınca harekete geçiyorlar. Bizim dosyamıza baksalardı bugün Böcek ailesi yaşıyor olurdu." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

