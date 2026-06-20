Özgür Özel ve İmamoğlu'nun yeni partisi belli oldu: İşte bomba detaylar...

CHP'de mutlak butlan kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa gelmesinin ardından, Özgür Özel ve ekibinin yeni bir partiye geçiş yapacağı iddiaları güçlendi. Özel ve ekibinin görüştüğü parti ortaya çıktı.

CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmasının ardından, Özgür Özel ve ekibinin yeni bir siyasi oluşuma yöneleceği iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 canlı yayınında Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın ile gerçekleştirdiği görüşmenin perde arkasını paylaştı.

Yarkadaş şu ifadeleri kullandı;

Öncelikle kendisine, "Özgür Özel veya arkadaşlarıyla görüştünüz mü? Bu partiye Özgür Özel ve arkadaşları katılacak mı? Kimlerle görüştünüz?" diye sordum.

Bedri Bey şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel'in görevlendirdiği arkadaşlar bizimle görüştü. Ancak isim vermem doğru olmaz. Çünkü bunu kendileri açıklarsa doğru olur, benim isim vermem uygun olmaz."

Haberin Devamı

Kendisine, "Bu görüşmelerde sizden ne istediler ve neden size geldiler?" sorusunu yönelttim.

Şunları söyledi:

"Bizimle görüşmek istemelerinin sebebi olarak Türkiye için bir şeyler yapmak gerektiğini söylediler. Biz de mevcut iktidara karşı mücadele eden bir partiyiz. Ben birçok davadan yargılandım, birçoğundan beraat ettim. Hâlen süren davalarım da var. Biz temiz bir partiyiz. Hiçbir borcumuz veya haczimiz yok. 81 ilde teşkilatımız bulunuyor ve seçime girme hakkını kazanmış bir partiyiz."

Sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizin de bildiğiniz üzere kamuoyunun yakından takip ettiği bir süreç yaşanıyor. Özgür Özel ve arkadaşları bu sürecin içindeler. Bizim partimizin seçime girme hakkı var. Kendileriyle görüşmelerimiz sürüyor. Partimiz adına bundan sonraki süreci İbrahim Kıbrıslı ve Duran Bülbül hocalarımız yürütecek."

'PROTOKOL İMZALAYACAĞIZ'

"Bu görüşmeler ne zaman sonuçlanacak, sonrasında ne olacak?" sorusuna ise Bedri Yalçın şu yanıtı verdi:

"Özgür Özel Denizli'den döndükten sonra ikimiz yüz yüze görüşeceğiz. Daha sonra da bir protokol imzalayacağız"

Oyuncu Ece İrtem'in ölümüne ilişkin korkunç iddia gündemde: Maymun ısırığı sonucu sepsis!

İsrail ve Hizbullah ateşkeste ilan etti!

Erdoğan açılışı yaptı: Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı 31 Temmuz'a kadar ücretsiz!