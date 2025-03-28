Özgür Özel, o markaların ekmeğiyle oynamıştı: CHP'nin kurduğu boykot sitesine mahkemeden karar! İşte, önemli ayrıntılar...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı markalar için başlattığı boykot çağrısının ardından kurulan web sitesiyle ilgili mahkeme erişim engeli getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında geniş çaplı boykot çağrısında bulunmuştu. CHP, boykot edilecek firmaları yayınladığı siteleri de erişime açmıştı. Mahkeme, CHP’nin iki boykot sitesine erişim engeli getirdi.

MAHKEMEDEN KARAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması sürecinde CHP tarafından Saraçhane'de yapılan eylemlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot listesini duyurduğu boykotyap.com sitesine mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. Erişim engeli kararını Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği aldı.

BTK SİTESİNDE DE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sitesinde de mahkeme kararı ile boykot.com sitesine erişim engeli getirildiği belirtiliyor.

Haberin Devamı

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, medyanın Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerini ve Saraçhane buluşmalarını yayınlamaması nedeniyle boykot listesine eklendiğini açıklamıştı.

"Bizi görmeyeni gömeceğiz." diyen Özel, halkı EspressoLab, D&R, İdefix, Demirören AVM, Kilim Mobilya, Ülker, TRT, TGRT, İhlas Ev Aletleri, Turkuaz Yayınevi, Milli Piyango, misli.com, iddia.com, ETS Tur, DHA ve İHA'yı boykot etmeye çağırmıştı. Bunun üzerine CHP, boykotyap.com adında bir site kurmuştu.

Ümit Özdağ: Artık tahammül edemiyorum açlık grevine başlayacağım

Emekliye bayram öncesi şeker gibi haber: O, bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar...

2025 Ramazan Bayramı mesajları: Ailenize, sevdiklerinize ileteceğiniz en yeni en güzel, kısa uzun en anlamlı bayram mesajları