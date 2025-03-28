Emekliye bayram öncesi şeker gibi haber: O, bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar...

TEB PROMOSYON MİKTARI

Emeklilere 21 bin TL'ye varan promosyon fırsatı imkanı var. Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden müşterilere toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanılabiliyor.