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  3. Emekliye bayram öncesi şeker gibi haber: O, bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar...

Emekliye bayram öncesi şeker gibi haber: O, bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar...

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Emekliye bayram öncesi şeker gibi haber: O, bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar...
Emekliye bayram öncesi şeker gibi haber: O, bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar...
Emekliye bayram öncesi şeker gibi haber: O, bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar... 1 120

Emekliye bayram öncesi şeker gibi haber: O, bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar...

Emekliye bayram öncesi şeker gibi haber: O, bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar... 2 220

Milyonlarca emekliye bayram öncesi lokum gibi müjde! Bankalar 2025 yılı itibarıyla emekli promosyon rakamlarında kesenin ağzını açtı. Peki emekliye en yüksek promosyon veren banka hangisi, emekli maaşlarına gelen zam sonrası promosyon rakamları ne kadar oldu?

Emekliye bayram öncesi şeker gibi haber: O, bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar... 3 320

SSK ve Bağkur emeklileri bankaların promosyon rakamlarını merak ediyor! Kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen emekliler maaşını seçtiğini bankaya taşıyarak emekli promosyon kampanyalarından faydalanabiliyor.

Emekliye bayram öncesi şeker gibi haber: O, bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar... 4 420

EMEKLİ ZAMMI SONRASI PROMOSYON RAKAMLARI

Milyonlarca emekliye gelen ocak zammının ardından bankakaaların promosyon üzerinden müşteri kazanma yarışı kızıştı. Öte yandan en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi. Rakam 27 bin TL'ye kadar çıktı.

Emekliye bayram öncesi şeker gibi haber: O, bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar... 5 520

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKA

Emekli ikramiyeisni elinde tutmak isteryen bankalar maaşını taşıyan ve 3 yıl boyunca aynı bankada kalma taahhüdü veren emeklililere promosyon imkanı sunuyor.

Emekliye bayram öncesi şeker gibi haber: O, bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar... 6 620

Promosyon ödemeleri bankadan bankaya değişirken bazı özel bankalarda emekli promosyon tutarı ek ödemelerle 27 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bununların dışında yeni emekli olanlar da banka promosyonu fırsatından faydalanabiliyor.

Emekliye bayram öncesi şeker gibi haber: O, bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar... 7 720

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING’ye taşıyanlara maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanma imkanı sağlıyor.

Emekliye bayram öncesi şeker gibi haber: O, bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar... 8 820

VAKIFBANK PROMOSYON MİKTARI

Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme yapılacak. Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak;

Emekliye bayram öncesi şeker gibi haber: O, bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar... 9 920

VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı var.

Emekliye bayram öncesi şeker gibi haber: O, bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar... 10 1020

DENİZBANK MART PROMOSYONU

12.000 TL ye varan nakit promosyona ek olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunuluyor.

Emekliye bayram öncesi şeker gibi haber: O, bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar... 11 1120

15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü var.

Emekliye bayram öncesi şeker gibi haber: O, bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar... 12 1220

YAPIKREDİ'DEN EMEKLİLERE DEV PROMOSYON

Yapı Kredi, 20.000 TL’ye varan emekli promosyonu veriyor. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine özel hazırlamış olan 'Emeklilik Paketi' avantajlarından yararlanmak için emekli maaşının Yapı Kredi’den almanız yeterli.

Emekliye bayram öncesi şeker gibi haber: O, bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar... 13 1320

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 2.500 TL ek nakit ödül ödeniyor.

Emekliye bayram öncesi şeker gibi haber: O, bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar... 14 1420

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanmasının ardından 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 2.000 TL ek ödül ödeniyor. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacak.

Emekliye bayram öncesi şeker gibi haber: O, bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar... 15 1520

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması gerekiyor. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; müşterilere, maaş baremi bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödeniyor. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaklyor

Emekliye bayram öncesi şeker gibi haber: O, bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar... 16 1620

MART PROMOSYONU HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Emekliye bayram öncesi şeker gibi haber: O, bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar... 17 1720

İŞ BANKASI NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

SGK emeklisi maaş müşterilerine özel 14 bin TL'ye varan promosyon ödemesi var.

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emeklilerine koşulsuz 12.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı bulunuyor.

Emekliye bayram öncesi şeker gibi haber: O, bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar... 18 1820

Ayrıca 2.000 TL’ ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı aidatsız kullanma imkanı, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme fırsatı, ücretsiz para transferi ayrıcalığı da sağlanıyor.

Emekliye bayram öncesi şeker gibi haber: O, bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar... 19 1920

TEB PROMOSYON MİKTARI

Emeklilere 21 bin TL'ye varan promosyon fırsatı imkanı var. Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden müşterilere toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanılabiliyor.

Emekliye bayram öncesi şeker gibi haber: O, bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar... 20 2020

GARANTİ BBVA MART PROMOSYONU

Emekli maaşını Garanti BBVA taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sağlanıyor.

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