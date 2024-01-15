Altın haftaya yükselerek başladı! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu?

Düşüşte olan altın yüz güldürdü! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadardan alıcı buluyor?

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Altın haftaya yükselerek başladı! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu?

Haftaya yükselişle başlayan altının gramı şu anda 1990 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı, Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel olarak günü yüzde 1,27 yükselişle 1980 liradan tamamladı.

Yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından, altının gram fiyatı saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1990 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı saatte Cumhuriyet altını 13 bin 570 liradan ve çeyrek altın 3 bin 330 liradan satılıyor.

Üçüncü günde de yükseliş eğilimini sürdüren altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 2 bin 55 dolardan alıcı buluyor.

Gözler Veri Gündeminde

Analizler, hafta boyunca takip edilecek yoğun veri gündeminin yatırımcıların ilgisini çektiğini belirtti ve bu verilerden çıkacak sinyallerin emtia fiyatlarının yönünü etkileyebileceğini söyledi.

Faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı konusundaki belirsizlikler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ederken, önemli merkez bankaların şahin para politikalarının sona ereceğine yönelik öngörüler güçlü kalmaya devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) ocakta faizi sabit tutmaya kesin gözüyle baktığını ve bankanın mart toplantısında yüzde 73 ihtimalle faiz indirimlerine başlayacağını söyledi.

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