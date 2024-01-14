İslam Memiş uyardı: 2024'te altın bu tarihte zirveye çıkacak

Altın piyasasının tanınmış uzmanlarından İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin önemli yorumlarda bulundu.

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İslam Memiş uyardı: 2024'te altın bu tarihte zirveye çıkacak

İslam Memiş uyardı: 2024'te altın bu tarihte zirveye çıkacak

İslam Memiş, piyasalardaki dalgalanmaların ardından altın için tahminlerini açıkladı. Memiş, ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde çıkmasının ardından altın fiyatında kısa bir düşüş yaşandığını ancak enflasyonun altın fiyatlarını destekleyen bir bileşen olduğu için tekrar yükseldiğini söyledi.

İslam Memiş Tarih Verdi

Memiş, altının 2035'e kadar 20 dolar artacağını düşünüyor. Memiş, Fed'in para politikalarının yılın ikinci yarısında faiz indireceğini iddia ediyor. Memiş, Fed'in faiz politikaları ve enflasyon nedeniyle altın fiyatlarının yeniden yükseleceğini tahmin etti.

Altın fiyatlarındaki düşüşler geçicidir, diyor İslam Memiş. Bu hafta altın iyi bir yatırım aracıdır. Yatırımcıların buna göre davranmaları gerektiğini belirtti. Ek olarak, gram altının yükseliş beklentisini sürdürdü ve şu anda 2060 liranın üzerinde işlem gördüğünü belirtti. Memiş, bu yıl gram altın 3000 liraya ve ons altın 2350 dolara çıkabileceğini tahmin ediyor.

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