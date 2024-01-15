FAST sistemi çöktü! EFT- Havale yapılıyor mu? İnternet bankacılığı düzeldi mi?

Haftanın ilk işlem gününde bankalararası para transferinde EFT ve FAST sistemlerinde sorun yaşanıyor. Sosyal medya hesaplarından vatandaşlar soruna tepki gösteriyor.

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FAST sistemi çöktü! EFT- Havale yapılıyor mu? İnternet bankacılığı düzeldi mi?

Türkiye'de EFT ve FAST sistemleri ile para göndermek isteyen binlerce insan 15 Ocak sabahı itibariyle sorunlar yaşıyor. Para transferi yapmak isteyen kişiler EFT ve FAST uygulamalarını kullanamadı.

Vatandaşlar, çeşitli bankaların müşterileri olarak sosyal medya hesapları üzerinden duruma tepki gösteriyor. FAST ile para göndermeye çalışanlar, "Fast sistemindeki alt yapı çalışması nedeniyle geçici bir süre FAST ile para transferi gerçekleştirilememektedir" uyarısını alıyor. Bankacılık sektörü henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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