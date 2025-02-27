Özçivit Ailesi’nin servetlik lüks arazi aracına sosyal medyadan ilginç yorum: Çöp kamyonu!

Fahriye Evcen'in paylaştığı aracın sahibi ise eşi Burak Özçivit. Bir yıl önce Özçivit, bu aracı dağ ve orman koşullarında, özellikle kış şartlarında kullanabilmek için satın almıştı. Mercedes-Benz Unimog, zorlu arazi koşullarında mükemmel performans sergileyen ve oldukça dayanıklı bir araç olarak biliniyor. Bu nedenle Özçivit Ailesi, aracı doğa yürüyüşleri ve dağcılık gibi aktivitelerde kullanmak üzere tercih etti.