31 Mart sonrası zam kapıda! İşte zam gelecek ürünlerin listesi

Seçim sonrası KDV artışıyla ilgili olarak Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir uyarıda bulundu. Prof. Dr. Babuşçu şunları söyledi:

Zamlar Geliyor Mu?

Tüketicilerin seçim sonrası olası KDV artışlarına hazırlanmaları ve bu değişiklikleri göz önünde bulundurarak bütçelerini yönetmeleri gerekir. Ekonomik gelişmeleri yakından izlemek ve mali planlamalarını güncel tutmak, vatandaşların bu süre boyunca

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Seçim sonrası, şu anda yüzde 10 KDV uygulanan bazı ürünler ve hizmetler için yüzde 20 KDV uygulanabilir. Bu kategorideki ürünler ve hizmetler şunlardır:

Tekstil malzemeleri,

Giyim,

Bagaj ve çantalar,

Diş fırçası, diş macunu ve diş iplikleri,

Tiyatro, sinema ve müze gibi kültürel faaliyetler,

Konaklama hizmeti sunan oteller,

Yeme-içme endüstrisinin sunduğu hizmetler.

Tüketicilerin seçim sonrası olası KDV artışlarına hazırlanmaları ve bu değişiklikleri göz önünde bulundurarak bütçelerini yönetmeleri gerekir. Ekonomik gelişmeleri yakından takip etmek ve mali planlamalarını güncel tutmak, vatandaşların bu süreçte daha sağlam bir finansal duruma sahip olmalarını sağlayacaktır."