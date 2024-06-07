“Önceliğimiz düşük maliyetli çevreci enerji” bu sözler Bakan Bayraktar’a ait

Çevreci enerji hem Türkiye’de hem dünyada büyük bir gelişim gösteriyor. Küresel ısınmaya karşı birlik olan ülkeler bu anlamda sıkı çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’de ise temiz enerji için büyük çalışmalar yürütülüyor.

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“Önceliğimiz düşük maliyetli çevreci enerji” bu sözler Bakan Bayraktar’a ait

Türkiye, rüzgar tribünü ve güneş enerjili sistemlerle daha çevreci üretim noktasında yer alıyor. Bu anlamda hükümet birtakım teşviklerde de bulunuyor.

Diğer yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamına katıldı. 'Geleceğin Teknolojik Ekosistemi: İnsanlık ve Gezegenin Faydası İçin’ başlıklı forumda bakan açıklama yaptı.

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YATIRIMLAR SÜRECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de vatandaşların düşük maliyet ile güvenilir enerjiye ulaşacağını söyledi. Dijital teknoloji ve enerjiye dikkat çeken Bakan Bayraktar,

“Her yıl elektriğe olan ihtiyacımız artıyor. Ekonomimizin büyümesine, sanayimizin ihtiyaçlarına bağlı olarak talep tarafında her yıl yaklaşık yüzde 4-5'lik bir artış var. Bu alanda yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapmayı düşünüyoruz. Böylelikle 100 milyon tondan fazla karbon salınımının önüne geçeceğiz.

Yenilenebilir, elektrikli araçlar, depolama ve diğerleri tüm bunlar için kritik minerallere ihtiyacımız var. Bence önümüzdeki yıllarda en çok karşılaşacağımız zorluk bu kritik mineralleri nereden elde edeceğimiz olacak.”

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