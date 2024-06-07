Nvidia hissesini tam dipten almıştı: Ünlü yatırımcı Wood’dan yapay zeka yorumu…

Ark Invest Yönetimi CEO'su Cathie Wood, Hong Kong'daki Greenwich Ekonomik Forumu'ndaki bir video röportajında ​​Nvidia hisselerinin neden 400 dolardan satıldığını açıkladı.

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Nvidia hissesini tam dipten almıştı: Ünlü yatırımcı Wood’dan yapay zeka yorumu…

Cathie Wood Nvidia hisselerini 4 dolardan almıştı. Ark'ın, Nvidia hisselerini ilk olarak 2014 yılında yaklaşık 4 dolardan satın aldı. ARK Innovation ETF'nin, fiyatı 400 dolara ulaşana kadar hisseyi elinde tuttuğunu ve hisselerin çoğunu Nvidia'nın geçen yılki hızlı yükselişinden önce sattığını açıkladı.

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Bununla birlikte, ARK Invest CEO'su, firmasının yapay zeka (AI) varlıklarında stratejik olarak konumlandırıldığını iddia ediyor. Bu hafta Hong Kong'daki Greenwich Ekonomik Forumu'nda konuşan Wood, özel portföylerde ve fonunda Nvidia hisselerini koruduğunu söyledi. Ark'ın gelişmekte olan yapay zeka şirketlerine yönelik çeşitlendirilmiş maruziyetini vurguladı.

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NVIDIA’NIN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Nvidia'nın son artışından önce pozisyonunun çoğunu satmasına rağmen Wood, Nvidia hisselerinin güçlü ilk çeyrek satışları ve iyimser bir ikinci çeyrek tahmininin ardından 24 Mayıs'tan bu yana %15 arttığını belirtti. Hisse senedi, 2022'nin sonlarından bu yana yaklaşık 1.224 dolara ulaştı. Piyasa değeri 3 trilyon doları aştı ve Apple Inc'i (NASDAQ:AAPL) geride kaldı. Wood,

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“Nvidia hızlı tırmanışına devam ederse yapay zekadan yararlanabilecek diğer şirketlere bakmaya başladık. Nvidia'yı kariyerim boyunca, halka açıldığından beri izledim. Bu çok döngüsel bir hisse senedi.”

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