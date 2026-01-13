  1. Anasayfa
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu neden gözaltına alındı?

Son dakika... Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ünlülere yönelik bir operasyon daha gerçekleşti. Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu neden gözaltına alındı? İşte dikkat çeken detaylar...

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu neden gözaltına alındı?
Yayınlanma:

Son dakika... Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu neden gözaltına alındı? İşte dikkat çeken detaylar...

Son dakika... Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ünlülere yönelik bir operasyon daha gerçekleşti. Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu neden gözaltına alındı? İşte dikkat çeken detaylar...

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş, Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 6 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu neden gözaltına alındı?

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

